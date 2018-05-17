В России разводят гибридную рыбу

Похоже, в нашей стране очень популярно все гибридное, отметили « Аргументы Недели ». К примеру, на Западе сейчас обвиняют Москву в мастерском ведении гибридной войны. Так ли это на самом деле, науке, как говорится, не известно. Зато совершенно точно ясно, что в Сибири добились больших результатов в разведении гибридной рыбы.

На днях в Хакасии в одно из озер выпустили два миллиона мальков гибридной рыбы — пелчира. Она является гибридом пеляди и чира (оба вида из рода сигов).По ряду качеств пелчир обладает преимуществами по сравнению со своими родителями. Он более устойчив к заболеваниям — выживаемость его мальков в озерах и прудах в четыре-пять раз выше, чем у чира. В то же время темпы его роста в полтора-два раза выше, чем у пеляди. Словом, разводить такую рыбу — сплошная выгода. Именно поэтому выращивание пелчира считается очень перспективным в Хакасии.

Рыбопродуктивность прудов повышается на 200−250 кг на гектар. Сейчас мальки уже адаптировалась к новому месту жительства. В конце лета их отловят и отправят на другие пруды и озера Бейского района Хакасии. Специалисты планируют поселить крупную партию пелчира в озере Сосновое. К осени будущего года эта рыба будет весить уже 300−350 граммов.

№ 19 (612) от 17 мая [ «Аргументы Недели «]