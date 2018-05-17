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В России разводят гибридную рыбу

17 мая в 14:45 180 просмотров
, в нашей стране очень популярно все гибридное, отметили «Аргументы Недели». К примеру, на Западе сейчас обвиняют Москву в мастерском ведении гибридной войны. Так ли это на самом деле, науке, как говорится, не известно. Зато совершенно точно ясно, что в Сибири добились больших результатов в разведении гибридной рыбы.

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Похоже, в нашей стране очень популярно все гибридное, отметили «Аргументы Недели». К примеру, на Западе сейчас обвиняют Москву в мастерском ведении гибридной войны. Так ли это на самом деле, науке, как говорится, не известно. Зато совершенно точно ясно, что в Сибири добились больших результатов в разведении гибридной рыбы.

На днях в Хакасии в одно из озер выпустили два миллиона мальков гибридной рыбы — пелчира. Она является гибридом пеляди и чира (оба вида из рода сигов).По ряду качеств пелчир обладает преимуществами по сравнению со своими родителями. Он более устойчив к заболеваниям — выживаемость его мальков в озерах и прудах в четыре-пять раз выше, чем у чира. В то же время темпы его роста в полтора-два раза выше, чем у пеляди. Словом, разводить такую рыбу — сплошная выгода. Именно поэтому выращивание пелчира считается очень перспективным в Хакасии.

Рыбопродуктивность прудов повышается на 200−250 кг на гектар. Сейчас мальки уже адаптировалась к новому месту жительства. В конце лета их отловят и отправят на другие пруды и озера Бейского района Хакасии. Специалисты планируют поселить крупную партию пелчира в озере Сосновое. К осени будущего года эта рыба будет весить уже 300−350 граммов.

№ 19 (612) от 17 мая [ «Аргументы Недели «]

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-3322230/

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