«Ростелеком» предложил барам подключиться к Чемпионату мира по футболу

Специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, который пройдет в России летом, «Ростелеком» доработал пакетное предложение «Быть в плюсе». Комплексное решение для баров и других заведений, позволит их владельцам быстро и без существенных затрат организовать в своем заведении футбольные трансляции.

«Футбол здесь» — полный комплект для показа футбольных матчей в высоком качестве. В него входит высокоскоростной доступ в интернет, пакет ТВ-каналов, телевизоры и сервис Интерактивное Телевидение от Ростелеком. Подключив Интерактивное ТВ владельцы спортивных баров смогут транслировать посетителям контент в формате Ultra HD с многоканальным звуком. В пакет входят в том числе -каналы, которые будут транслировать матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в стране. При подключении пакета «Футбол здесь» ТВ-приставка, которая обычно продается за 3 050 рублей, будет стоить всего один рубль. В рамках пакета спорт-бары и другие заведения могут также приобрести качественные телевизоры, диагональю от 32 до 55 дюймов с рассрочкой на 12 месяцев.



Предложение «Футбол здесь» доступно в четырех вариантах, которые отличаются скоростью доступа в интернет и абонентской платой — S, M, L и XL. Дополнительный бонус при подключении высокоскоростных пакетов М, L и XL - получение двух билетов на один из матчей Чемпионата мира по футболу.

«Чемпионат мира по футболу FIFA — главное событие этого лета. Традиция совместного просмотра матчей в кругу друзей-болельщиков — отличная возможность привлечь новых посетителей в заведение, увеличить средний чек и оборот. Во многих городах и районах спорт-бары не способны вместить всех желающих, а мы даем возможность подключить футбольные трансляции даже небольшим барам и другим заведениям, которые не могут себе позволить вкладывать в это огромные деньги», — рассказал директор направления департамента корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

«Быть в плюсе» — пакетное предложение, разработанное «Ростелекомом» для малого и среднего бизнеса. Оно позволяет подключить высокоскоростной доступ в интернет и одну из цифровых услуг на выбор — «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное ТВ» и др. Предприниматели могут подобрать комплект для решения насущных бизнес-задач и сэкономить на обеих услугах. Пакет регулярно дорабатывается — меняется тарифная политика, вводятся новые, более выгодные условия. Теперь клиентам стал доступен специальный «футбольный» пакет услуг, позволяющий транслировать самые актуальные матчи, не оплачивая спортивные пакеты каналов дополнительно.