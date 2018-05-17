В Пензе осудили группу наркокурьеров

В Пензе за попытку на незаконный сбыт наркотиков осудили организованную группу.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2016 году в Пензе была организована преступная группа, которая состояла из 13 местных жителей и саратовца. Они продумали схему работы интернет-магазина, через который они сбывали крупную партию наркотиков.

В группе каждому участнику отводилась своя роль. Одни выполняли функцию розничного курьера, другие доставляли «товар» по регионам, также в «организации» были руководители.

Через некоторое время участников группы задержали, а запрещенные вещества изъяли.

Наркоторговцы признали свою вину. В результате им назначили от четырех до восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Девять из них подавали апелляции, которые остались без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.