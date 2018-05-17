РЕН ТВ посвятит спецпроект Алексею Балабанову

В память о культовом режиссере телеканал покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» (16+). Спустя пять лет после смерти Алексея о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут актеры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша

К пятой годовщине со дня смерти Алексея Балабанова телеканал РЕН ТВ выпустит документальный проект, посвященный режиссеру. Его фильмы, от культового «Брата» (16+) до шокирующего «Груза 200» (16+), вызывают у зрителей и восторг и протест. А актеры, принимавшие участие в проектах, до сих пор рассказывают о мистическом влиянии, которое Балабанов оказал на их жизнь и судьбу.

Многие из его картин оказались пророческими. В 1994-м Балабанов уже знал, что Европу ждет нашествие мигрантов. На съемках фильма «Замок» он говорил: потоки беженцев не приведут к хорошему, Европу ждет раздел территории.

Режиссера буквально преследовала смерть. Съемки картины «Река» (16+) в 2000 году, прервавшись на середине, так и не были закончены: исполнительница главной роли попала в автокатастрофу и не выжила. А вскоре в Кармадонском ущелье погибла почти вся съемочная группа и лучший друг Алексея — Сергей Бодров-младший.

Сам Балабанов был переводчиком в горячих точках, дважды тонул, дважды попадал в серьезные аварии на дороге, по молодости перегонял вертолеты в зону боевых действий в Сирии. Отовсюду вернулся живым, а собственную смерть «предсказал» за полгода — прямо на съемках картины.

«Он умер в той же позе, в которой он умер в фильме. И портфель, как в фильме, тоже стоял прямо, буквально в сантиметре от него», — рассказал музыкант, снимавшийся у Алексея Балабанова в его последнем кинопроекте под названием «Я тоже хочу» Олег Гаркуша.

А на 40-й день после смерти Балабанова в Вологодской области рухнула 200-летняя колокольня — та самая, к которой стремились добраться герои его последнего фильма «Я тоже хочу» (16+).

О невероятных событиях, связанных со съемками у известного режиссера, о предсказаниях, которые оставил создатель «Войны» (16+), «Брата» и «Жмурок» (16+), а также о тайных сторонах его души расскажут оператор Сергей Астахов и духовник Алексея Балабанова, отец Рафаил.

Смотрите на РЕН ТВ в новом документальном проекте «Алексей Балабанов. Роковой сценарий». Премьера — в пятницу, 18 мая, в 23.00.

Сразу после спецпроекта смотрите фильмы Алексея Балабанова «Жмурки» (16+) и «Мне не больно» (16+), а в субботу — «Брат» (16+), «Брат 2» (16+), «Кочегар» (16+) и «Я тоже хочу» (16+).