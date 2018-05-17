Участники круглосуточного матча первыми сыграют на стадионе «Зенит» (видео)

19 мая в Пензе стартует круглосуточный матч (0+), который посвящен Чемпионату мира по футболу и Дню массового футбола.

На поле в течение суток выйдут 64 состава футболистов, которых разделили на две команды — «Пензенские рыси» и «Сурские орлы». Каждая игра будет длиться 45 минут.

«Представляете, какой будет накал спортивной борьбы, какие будут интересные игры, как наши футболисты будут показывать свое мастерство. Призываю болельщиков приехать и посмотреть на это событие», — обратился к пензенцам председатель региональной федерации футбола Александр Калашников.

Кроме захватывающей игры футболистов, всех пришедших ждут интересные мероприятия. Будут работать различные интерактивные развлекательные площадки.

«Настольный футбол, флэтбол, аквагрим. Пензенцы смогут сделать фотографии на память с талисманом Чемпионата мира — волком Забивакой», — рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Матч начнется 19 мая в полдень, игра будет проходить без перерыва и завершиться 20 мая в 12.00. По словам организаторов, проигравших и победителей не будет, каждому футболисту вручат диплом участника. Также выберут лучших по нескольким номинациям, в том числе — «Самый красивый гол», «Самый результативный микроматч», «Полуночный гол».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».