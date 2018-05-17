Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о контрсанкциях

Как пишут «Известия», состоится также третье чтение законопроекта. Документ рассмотрят на пленарном заседании 22 мая. Инициаторами проекта стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех фракций.
В последней редакции — шесть ограничительных мер. Контрсанкции не будут распространяться на лекарства. Также исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг.
Документ в Госдуму был внесен после того, как 6 апреля США расширили антироссийские санкции.