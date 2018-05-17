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Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о контрсанкциях

17 мая в 16:27 256 просмотров

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект об ответных мерах на санкции США. Это версия документа была доработана.

Как пишут «Известия», состоится также третье чтение законопроекта. Документ рассмотрят на пленарном заседании 22 мая. Инициаторами проекта стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех фракций.

В последней редакции — шесть ограничительных мер. Контрсанкции не будут распространяться на лекарства. Также исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг.

Документ в Госдуму был внесен после того, как 6 апреля США расширили антироссийские санкции.


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