В России для молодых врачей и учителей хотят сделать льготную ипотеку

Молодежный парламент при Госдуме предложил давать льготную ипотеку молодым педагогам и врачам. Условием для нее будет являться приобретение недвижимости в сельской местности и населенных пунктах с населением до 10 тысяч человек, сообщает телеканал «360».

Авторы инициативы полагают, что льготная ставка по ипотеке для молодых специалистов не должна превышать 6% годовых.

Отмечается, что для получения указанного вида кредита нужно будет подходить под три требования. Медик или учитель должны заключить трудовой договор в течение пяти лет после окончания вуза, обладать профильным опытом работы больше года и иметь желание купить недвижимость в населенном пункте, где численность жителей не выходит за рамки 10 тысяч человек.

Меры поддержки, считают в молодежном парламенте, необходимы для того, чтобы заканчивающие учебу молодые люди имели шанс работать по специальности и чувствовали поддержку государства в решении жилищных проблем.