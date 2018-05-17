В Пензе появился уникальный в ПФО телефон связи с контакт-центром ОМС

Получить помощь в решении проблем, связанных с оказанием медицинских услуг в Пензенской области, стало еще проще. В регионе реализуется проект, не имеющий аналогов в ПФО: теперь для того, чтобы сообщить о своей проблеме или получить консультацию, достаточно найти телефон прямой связи, который без набора номера соединит вас со специалистом.

Об особенностях и целях этого нововведения 17 мая в ходе пресс-конференции журналистам рассказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.

По ее словам, телефоны прямой связи начали устанавливать в поликлиниках города и области, который работают в системе ОМС, с апреля этого года.

«Это продолжение работы страховых представителей и контакт-центра, который был создан 1 июня 2016 года. Звонки поступают по номеру 8−800−100−80−44, он един и для двух страховых компаний региона, и для Территориального фонда. Обращаться по нему можно с любыми вопросами, которые связаны с оказанием медицинской помощи — и консультативного характера, и проблемного: если, к примеру, вам предлагают оплатить медуслуги, положенные по ОМС, либо если вы столкнулись с недобросовестным отношением медработников», — рассказала Елена Аксенова.

В настоящее время установлено 48 аппаратов прямой связи, в ближайшее время в медучреждениях появятся еще 18. Найти такие телефоны можно будет в государственных поликлинических отделениях, а также в онкодиспансере и госпитале ветеранов. Их размещают около кабинетов врачей и окон регистратуры — в местах наибольшего скопления людей.

«В ПФО, насколько мне известно, таких телефонов нет, мы — первые. Предложила такой вариант представителям пензенских страховых компаний, мы подумали и решили, что это будет довольно эффективно. Когда человек заходит в поликлинику, видишь телефон, и ему достаточно снять трубку, чтобы связаться со специалистом, — это ведь куда более наглядно и доступно», — отметила директор пензенского ТФОМС.

Эффективность контакт-центра подтверждают первые цифры статистики: за четыре месяца 2018 года специалисты Единого контакт-центра приняли 5236 обращений — это четверть от общего количества звонков, поступивших на горячую линию с начала ее существования, то есть почти за два года. Ежедневно в контакт-центр поступает порядка 50 обращений.

Помимо звонка с набором бесплатного номера и по телефону прямой связи, напомнила Елена Аксенова, есть и другие способы получить квалифицированную помощь в решении возникшей проблемы: с начала года звонить можно и по Skype. Для этого необходимо скачать приложение на свой гаджет, выйти в интернет, найти в поиске контактов пользователя «Контакт-центр ТФОМС Пензенской области» и осуществить звонок.

«Также мы сейчас работаем над созданием сайта контакт-центра, и в ближайшие дни, с 21 мая, он будет доступен. С него можно будет выходить на администратора, страховых представителей», — добавила Елена Аксенова.

Каким бы из вариантов связи с контакт-центром вы ни воспользовались, гарантирован оперативный ответ: по статистике, специалисты реагируют на звонок в течение 20 секунд. Временной период консультации составляет от одной до 20 минут — в зависимости от вопроса. Но если проблема серьезная, то на решение может уйти несколько дней.

«У страховых представителей есть доступ к базам данных, они могут сказать, к какому врачу прикреплен человек, к какой поликлинике, действует ли у него полис. Если вопрос связан с качеством оказания медпомощи и человек сообщает о проблеме — конечно, за 20 минут такой вопрос не решается. Он берется на контроль, страховая компания выходит на связь с медорганизацией и решает вопрос. Как правило, это один-два дня», — пояснила директор Территориального фонда.

Напомним о том, что помощь, помимо контакт-центра, можно получить и непосредственно в «Пунктах защиты» — в настоящее время в регионе их 63: 28 — в Пензе, 34 — в районах области и один — в Заречном. С графиком их работы можно ознакомиться на официальном сайте ТФОМС Пензенской области в разделах «Анонс событий» и «Для застрахованных» — «Пункты защиты прав пациентов».

Полный список аппаратов прямой связи с Единым контакт-центром в сфере ОМС публикуем ниже. В настоящее время телефоны уже установлены:

- в Пензе: в областной клинической больнице им. Бурденко, отделенческой клинической больнице на ст. «Пенза», во всех 14 отделениях городской поликлиники, в отделениях № 1, 2, 4 и 8 городской детской поликлиники, а также в круглосуточном стационаре в областном онкодиспансере;

— в районных поликлиниках: Башмаковской, Белинской, Бессоновской, Городищенской, Земетчинской, Колышлейской, Лунинской, Мокшанской, Никольской, Пензенской;

— в участковых больницах: Иссинской, Лопатинской, Сосновоборской, Тамалинской, Шемышейской;

— Кузнецкой межрайонной больнице (в т. ч. — в Камешкирском и Неверкинском филиалах), Нижнеломовской МРБ (в т. ч. — Наровчатском, Пачелмском, Спасском, Вадинском филиалах) и Кузнецкой детской межрайонной больнице.