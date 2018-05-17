Роналду бы оценил. Экскурсия по обновленному стадиону «Зенит» в Пензе

Работы по реконструкции стадиона «Зенит» в Пензе практически завершены. 19 мая он примет первый матч (0+), который пройдет в круглосуточном режиме. Посмотреть, что включает в себя стадион, заглянуть в раздевалку футболистов вы сможете посмотрев наш материал.

Пропускной режим участников соревнований, футбольных игр и болельщиков будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт № 1, которое находится со стороны проезда Германа Титова. На фото — КПП № 2 со стороны улицы Германа Титова.

Здание спортивного зала.

Теннисные корты.

На стадионе — два поля: с искусственным и естественным покрытием, они оформлены в соответствие с требованиями FIFA. На фото — поле с искусственным покрытием.

Поле с натуральным покрытием. Оно засеяно смесью трав: однолетник «Райграс» и многолетний сорт «Мятлик».

Освещение футбольных полей обеспечивают прожекторы, расположенные на многометровых вышках.

Трибуна на 310 посадочных мест около поля с естественным покрытием.

Трибуна на 650 мест у поля с естественным покрытием.

Административно-бытовое здание. В нем находятся две раздевалки, каждая — по 100 кв. метров, пресс-центр и управление охраны периметра стадиона.

Раздевалка № 1. Здесь должны были принимать участников Чемпионата мира по футболу-2018.

В раздевалке находится три массажных стола.

Льдогенератор. Это оборудование необходимо по требованиям FIFA и предназначено для изготовления льда футболистам. Его прикладывают к ногам спортсменов после тяжелых нагрузок, а также при травмах.

Доска со схематичным изображением поля для отрабатывания тактических моментов.