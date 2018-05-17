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Львова-Белова анонсировала создание арт-поместья

17 мая в 17:59 260 просмотров
«Квартал Луи», создатель проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова анонсировала новый проект.

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Директор пензенского реабилитационного центра «Квартал Луи», создатель проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова анонсировала новый проект.

На своей странице в Facebook она рассказала, что в этом году, как и в 2017-м, газон после проведения фестиваля Jazz May, передадут «Кварталу Луи». Это даст начало новому проекту — арт-поместью «Новые берега».

«У молодых людей с инвалидностью, социально-активных граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, у всех людей, которым необходимы «перезагрузка», смена обстановки, круга общения, атмосферы, появится возможность жить полноценно и самостоятельно. Вскоре после передачи газона планируется закладка первого камня», — написала Мария Львова-Белова.

За поддержку общественница поблагодарила мэра Виктора Кувайцева, его заместителя Юрия Ильина, начальницу управления культуры Веру Фейгину и оргкомитет Jazz May.


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