Пензенские школьники написали пробный ЕГЭ по обществознанию (видео)

Как и в прошлые годы, подавляющее большинство выпускников — около двух тысяч — выбрали для сдачи Единого государственного экзамена обществознание, так как его результаты нужны для поступления на многие гуманитарные специальности. Помимо проверки своих возможностей одиннадцатикласнники отрабатывали технологию проведения экзамена.
«Цель апробации — отработка печати. В 2018-м все пункты проведения экзамена оснащены специальным оборудованием. Мы теперь не получаем экзаменационные материалы на бумажных носителях, все распечатываем непосредственно в аудиториях», — рассказала руководитель пункта проведения ЕГЭ № 107 Екатерина Февралева.
Нововведения опробовали и ранее, но во всех пунктах сдачи экзамена. Теперь они обязательны повсеместно. Начиная с 2018 года, все экзаменационные материалы отправляют в региональные центры обработки информации в электронном виде [РЦОИъ.
«Ранее мы упаковывали экзаменационные материалы и везли все на бумажных носителях в РЦОИ, сейчас передаем все в электронном виде. С одной стороны, это упрощает работу, потому что сразу получаем информацию от центра обработки, но тут возможны технические сбои», — сказала технический специалист пункта проведения экзамена № 107 Пензы Елена Галактионова.
Бытует мнение, что обществознание — один из самых сложных предметов, так как одиннадцатиклассникам нужно освоить большой объем материала. На выполнение заданий отведено 235 минут. Шпаргалками и телефонами пользоваться запрещено.
18 мая выпускники напишут тренировочный экзамен по английскому языку, сообщает телеканал «Экспресс».