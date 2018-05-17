Пензенские школьники написали пробный ЕГЭ по обществознанию (видео)

Одиннадцатикласнники всей страны написали тренировочный Единый государственный экзамен по обществознанию. В Пензенской области испытание прошли около 2000 школьников. Технологию проведения экзамена в регионе отработали в 26 пунктах сдачи ЕГЭ.

Как и в прошлые годы, подавляющее большинство выпускников — около двух тысяч — выбрали для сдачи Единого государственного экзамена обществознание, так как его результаты нужны для поступления на многие гуманитарные специальности. Помимо проверки своих возможностей одиннадцатикласнники отрабатывали технологию проведения экзамена.

«Цель апробации — отработка печати. В 2018-м все пункты проведения экзамена оснащены специальным оборудованием. Мы теперь не получаем экзаменационные материалы на бумажных носителях, все распечатываем непосредственно в аудиториях», — рассказала руководитель пункта проведения ЕГЭ № 107 Екатерина Февралева.

Нововведения опробовали и ранее, но во всех пунктах сдачи экзамена. Теперь они обязательны повсеместно. Начиная с 2018 года, все экзаменационные материалы отправляют в региональные центры обработки информации в электронном виде [РЦОИъ.

«Ранее мы упаковывали экзаменационные материалы и везли все на бумажных носителях в РЦОИ, сейчас передаем все в электронном виде. С одной стороны, это упрощает работу, потому что сразу получаем информацию от центра обработки, но тут возможны технические сбои», — сказала технический специалист пункта проведения экзамена № 107 Пензы Елена Галактионова.

Бытует мнение, что обществознание — один из самых сложных предметов, так как одиннадцатиклассникам нужно освоить большой объем материала. На выполнение заданий отведено 235 минут. Шпаргалками и телефонами пользоваться запрещено.

18 мая выпускники напишут тренировочный экзамен по английскому языку, сообщает телеканал «Экспресс».