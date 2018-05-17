В основной состав пензенского «Дизеля» могут войти 13 игроков молодежки (видео)

Хоккеисты и тренерский состав «Дизелиста» представили болельщикам Кубок региона. Встреча переросла в масштабное чествование победителей. Пензенская молодежка впервые выиграла первенство Национальной молодежной хоккейной лиги. Болельщики получили возможность взять автографы у игроков-чемпионов, тренеров, а также сфотографироваться с трофеем.

Аплодисменты на этой встрече повторялись снова и снова. Болельщики приветствовали каждого игрока «Дизелиста» и тренерский состав. Впервые в истории молодежка «желто-синих» завоевала Кубок регионов. Встречу устроили в знак благодарности болельщикам за поддержку на протяжении всего турнира.

«Не знаю всех в лицо, только самых преданных, чувствуем их энергию, поддержку, это помогает. Спасибо ребятам. Им, в свою очередь, важен отклик, обратная связь, мы общаемся», — сказал игрок ХК «Дизелист» Василия Москалев.

Месяц назад Алексей Ваулин был главным наставником молодежки «желто-синих». Как раз под его началом они стали чемпионами. Сейчас он возглавляет тренерский штаб «Дизеля».

«Буду продолжать контролировать процесс игры, тактику, тренировки, следить за ребятами всех составов, сплошь до подрастающего поколения нулевых годов, мы в одной лодке», — сказал он.

Кто возглавит молодежку в новом сезоне, пока неизвестно. Обязанности главного тренера сейчас исполняет Алексей Медведев. Между тем 13 игроков «Дизелиста» вызваны в «Дизель» для предсезонной подготовки, они могут пополнить основной состав «желто-синих», сообщает телеканал «Экспресс».