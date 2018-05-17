В Пензе родители проведут летние рейды (видео)

Об угрозах, которые подстерегают ребенка, особенно в период летних каникул, говорили на встрече общественников и представителей сферы образования. Безопасность поведения детей в социальной и природной среде стала темой форума пензенского Совета отцов.

Проблема № 1 — интернет. Он дарит не только возможности — свежие новости, онлайн-книги, обучающие и развлекательные видео, но и несет опасность. Особая группа риска — дети и подростки. На сайтах нередко размещена информация, которая влияет на психику ребенка. Риск возрастает летом, когда у школьников появляется много свободного времени. Как обезопасить детей и подростков от онлайн-угроз, обсудили на форуме Совета отцов.

По мнению начальника управления образования Пензы Юрия Голодяева, решение для родителей только одно — необходимо следить за тем, чем интересуются дети в интернете, и обязательно отслеживать их активность в социальных сетях.

«Все резонансные ситуации, которые происходили в последнее время в России с участием детей, были размещены и обсуждались в интернете, они придают свои действия огласке, совершив их», — сказал он.

Конечно, опасности реального мира куда более осязаемы. Среди подстерегающих угроз — дороги и автомобили. Так, за 2017 год в России произошло почти 170 тысяч ДТП, с участием несовершеннолетних — 20. По статистике ГИБДД, 15 тысяч таких аварий случились по вине водителей.

«Каждый день наблюдаем объезды по правым, левым, сплошным полосам, на желтый вообще уже стало «правильным» проезжать. И, если ребенок окажется в этот момент на пешеходном переходе, виноваты будем мы», — отметил директор школы № 30 Пензы Андрей Долов.

Учить ребенка безопасности — задача, в первую очередь, мам и пап. В преддверии длительных каникул необходимость таких уроков стоит особо остро. Проконсультировать родителей школьников по вопросам воспитания в ближайшие дни должны советы отцов, созданные в Пензе при каждом учебном заведении.

«Будем доносить до ребят специфику правильного поведения на воде, дорогах и в социальных сетях. Для этого и собираемся на такие дискуссии, на них приглашаются психологи, специалисты силовых органов», — рассказал председатель Совета отцов Пензы Михаил Шахов.

Также на форуме приняли решение проводить регулярные летние рейды с участием пензенских родителей. В вечернее время в каждом микрорайоне планируют проверять общественные места и опасные зоны вблизи водоемов, на строительных площадках и в заброшенных домах. Такая мера, уверены представители городского Совета отцов, позволит предотвратить несчастные случаи с детьми, сообщает телеканал «Экспресс».