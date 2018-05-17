Пензенцев призывают жаловаться на коллекторов (видео)

Судебные приставы Пензенской области призвали граждан, столкнувшихся с незаконным действием коллекторских агентств и микрофинансовых организаций, обращаться к ним за помощью. Чтобы разъяснить правила взаимодействия тех, кто взял взаймы и тех, кто одолжил деньги, они организовали брифинг.

Запрещено звонить после 22.00 в рабочие дни и после восьми вечера в праздничные и выходные. Личные встречи с должниками разрешены не чаще одного раза в неделю, общение по телефону — не больше восьми раз в месяц. Эту букву закона нередко нарушают коллекторские агентства и микрофинансовые организации, а некоторые откровенно игнорируют. На брифинге в управлении федеральной службы судебных приставов по Пензенской области огласили целый список нарушений. Среди них — расклейка листовок с изображением тех, кто задолжал, оказание психологического давления через соседей и родственников и даже введение в заблуждение.

«На юридическое лицо было оказано психологическое давление. Грозили тем, что гражданина могут выселить из жилья, а затем страны. На самом деле, это не так. Для этого требуется судебное решение, только по инициативе микрофинансовой организации это невозможно», — рассказала начальник отдела управления федеральной службы судебных приставов по Пензенской области Ирина Преснякова.

В 2017 году, после того, как действие коллекторских агентств и микрофинансовых организаций стали контролировать судебные приставы, было составлено восемь протоколов о нарушениях. Общая сумма штрафа составила 400 тысяч рублей. Но эта сумма могла быть намного больше, если бы граждане активнее обращались за помощью в управление федеральной службы судебных приставов. Для этого там организовали ежедневный прием и открыли «горячую линию». Ее телефон — 90−65−31. Кроме того, можно написать обычное или электронное письмо, заполнив специальную форму на сайте.

Граждане, которые попали в категорию должников, как правило, не знают своих прав. Мало кто догадывается, что от общения с коллекторами вообще можно отказаться. Для этого нужно направить соответствующее заявление через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сообщает телеканал «Экспресс».