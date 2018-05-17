В программе «Утро на Экспрессе» стартует новая рубрика «Мужик должен» (видео)

На телеканале «Экспресс» стартовал новый проект. Для своих зрителей редакция программы «Утро на Экспрессе» (16+) запустила рубрику под названием «Мужик должен».

Отфильтровать воду в полевых условиях, добыть огонь, выложить кафельную плитку или приготовить майонез. Что должен уметь настоящий мужчина, хорошо знает Вадим Кабанов, ведущий новой рубрики в программе «Утро на Экспрессе» — «Мужик должен». Свое мнение о необходимых навыках высказывают телезрители, а уже после опроса на улицах Пензы опытным путем происходит доказательство, возможно ли выполнить то или иное задание, а главное — каким образом.

«Будут сюжеты про навыки делового общения, этикета, ну и, конечно, практические навыки, то, что сейчас принято называть лайфхаками, полезными советами», — рассказал он.

Новый проект обещает стать популярным не только у представителей сильного пола. К примеру, знания оказания первой медицинской помощи будут полезны и девушкам. Трех минут, которые отведены на утреннюю рубрику, по словам ведущего, вполне хватит, чтобы узнать много интересного.

Главная задача для редакции программы «Утро на Экспрессе» — максимально расширить аудиторию. Если рубрики для детей, молодежи и исключительно женские уже давно прижились в эфире, то для мужчин — это, пожалуй, первый полноценный проект.

«Думаю, что рубрика «Мужик должен» и заполнит пробел. Судя по тому, как она выглядит, у нее интересная идея, реализация, прикладной характер. Теперь нет необходимости листать литературу, лезть на YouTube. Можно посмотреть с утра несколько полезных сюжетов, что-то из них запомнить, а позже применить на практике», — сказал шеф-редактор программы «Утро на Экспрессе» Константин Коломиец.

О чем еще смогут узнать телезрители из нового проекта, Вадим Кабанов пока держит в секрете. Впрочем, как стало известно, ведущему предстоит попробовать петь, танцевать, управлять трактором и не только. Креативную, интересную и, что немаловажно, полезную рубрику вы можете оценить уже сейчас.

Cообщает телеканал «Экспресс».