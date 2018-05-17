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«Саратовские авиалинии» приостанавливают деятельность

17 мая в 20:18 296 просмотров
«Саратовских авиалиний», осуществляющих полеты в том числе и из Пензы.

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17 мая стало известно о приостановке продажи билетов «Саратовских авиалиний», осуществляющих полеты в том числе и из Пензы.

«17 мая 2018 года в адрес АО «Саратовские авиалинии» поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая текущего года. Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая.

В связи с этим, руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года. Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», — отмечается на сайте компании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росавиации, срок действия приказом ведомства сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» ограничен с 30 мая.

" Со своей стороны авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации.
Тем не менее, ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель", — отмечают в компании.

В Пензе компания обслуживала перевозки по южным направлениям — в Симферополь, Анапу, Сочи.

Напомним, 11 февраля в Подмосковье вскоре после вылета из аэропорта Домодедово разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший в Оренбургскую область. На борту был 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выживших нет.


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