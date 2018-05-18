В бизнес-структурах появятся антикоррупционные сотрудники

В бизнес-структуры будут вводить специалистов по профилактике коррупционных нарушений. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на профессиональный стандарт, который разработали в Торгово-промышленной палате РФ.

Планируется, что эксперты будут проводить служебные проверки, выявлять коррупционные риски и разъяснять сотрудникам нормы законодательства, а также сопровождать проведение сделок и тендеров.

На эту должность будут рекомендовать брать профессионалов с обязательным курсом повышения квалификации, опытом работы по расследованию экономических и коррупционных преступлений, а также требовать подписать обязательство о неразглашении коммерческой тайны при приеме на работу.

Мера, как пояснили изданию в Минтруда, вынужденная: в 2017 году общий объем штрафов для предприятий за взятки превысил 1 млрд рублей.