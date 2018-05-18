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В Пензе завели уголовное дело на замминистра лесного хозяйства

18 мая в 09:16 1092 просмотра
, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

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В отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, с июня по декабрь 2016 года мужчина занимал должность начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Вместе с заместителем директора и мастером Юрсовского лесхоза, а также директором Кададинского лесничества он организовал и совершил незаконную рубку сосен на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что рубка была совершена под видом проведения санитарно-оздоровительного мероприятия на основании подложных документов, в которых содержались недостоверные сведения о состоянии лесных насаждений. В результате лесному фонду страны нанесен ущерб в 90 млн рублей.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что директору Кададинского лесничества было предъявлено обвинение за пособничество в незаконной рубке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Замдиректору и мастеру Юрсовского лесхоза — в незаконной рубке лесных насаждений.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1228115/

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