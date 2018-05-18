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«Ночь музеев» в Пензе. Полная программа

18 мая в 09:40 384 просмотра
«Ночь музеев» (6+). В этот раз мероприятие пройдет в ночь с 19 на 20 мая.

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Пензенская область в очередной раз присоединится к общероссийской акции «Ночь музеев» (6+). В этот раз мероприятие пройдет в ночь с 19 на 20 мая.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, главная тема акции в 2018 году — «Шедевры из запасников». В эту ночь пензенцев ждут выставки, концерты, квесты, творческие занятия и многое другое.

В 2017 году в акции приняло участие порядка 10 тысяч человек, планируется, что в этом году музейные учреждения в рамках акции посетят более 12 тысяч жителей и гостей Пензенской области.

Литературный музей
(Пенза, ул. Кирова, 2, тел.: 56−10−10)
18−00
«Подари музею экспонат». Литературный салон музея
18−30
«Шедевры музыкальной классики».
Литературный салон музея
19−00
«Умелых рук прекрасные творенья».
Конференц-зал музея
19−30
«Шедевры своими руками». Конференц-зал музея
19−00 — 22−00
«Стань участником конкурса
«Слова подобны крыльям!».
Рекреация 2 этажа музея
20−00, 21−00,
22−00
«Вокруг экспоната». Дворянский зал музея
21−00
«Русская душа». Литературный салон музея
19−00, 20−00
«Тайны студёных морей». Музей русских экспедиций
Музей А. Н. Радищева
(Кузнецкий р-н, с. Радищево, ул. Центральная, 63,
тел.: 84157 5-16−25)
18−00
«Классика без границ».
Барский дом, 2 этаж
19−00
«За семью печатями». Барский дом, 1 этаж
20−00
«Хранители заветов старины». Барский дом, 1 этаж
21−00
«Завещание детям». Литературная экспозиция музея
22−00
«История одного экспоната». Храм Спасо-Преображения
Музей В. Г. Белинского
(Белинский район, ул. Барышева, 4, тел.: 8412 32−16−57)
18−00
«Приглашение к путешествию». Литературная гостиная
19−00
«Наши сокровища». Литературная экспозиция музея
20−00, 22−00
«Чембар… он как и прежде…». Мемориальный дом
21−00
«Музыка для всех». Литературная гостиная
Музей А. И. Куприна
(Наровчатский район, с. Наровчат, ул. Куприна, 3, тел.: 84163 2−13−41)
18−00
«Я разводил всевозможные цветы: левкои, душистый горошек, резеду, ночницу капскую…» (А.И. Куприн). Усадьба музея
19−00
«В гостях у Куприных». Мемориальный дом писателя
20−00
«Далёкое и близкое». Выставочный зал музея
21−00
«Дочери Куприна». Выставочный зал музея
Пензенский государственный краеведческий музей
(Пенза, ул. Красная, 73, тел.: 56-55−20)
18−00 — 19−00
Тематическая экскурсия по
экспозиции «Мы — молодые
строители страны»
19−00 — 19−40
Творческая встреча с актёром
Пензенского драматического
театра В. Я. Конопатиным.
Художественное чтение
Анастасия Грачева
19−40 — 20−00
Художественное чтение
участницы XVII молодежных
Дельфийских игр Анастасии Грачевой
19−00 — 20−00
Акция «Я — экскурсовод» на тему
«Комсомольцы — добровольцы»
18−00 — 00−00
Акция «Счастливый посетитель»
20−00 — 21−00
Музейный квест «Музей — машина
времени»
22−00 — 23−00
Выступление молодёжной
группы «ARTBEAT»
17−30 — 19−00
Работа ярмарки «Аллея мастеров»
Музей В. О. Ключевского

(Пенза, ул. Ключевского, 66−68, тел.: 54-38−01)
18−00 — 19−00
Экскурсия по экспозиции
«В. О. Ключевский. Страницы жизни»
19−00 — 20−00
Концерт юных солистов клуба
«Академия Успеха»
20−00 — 20−30
Демонстрация мультфильмов
детской студии «Кенгуру»
20−30 — 21−30
Демонстрация документальных
фильмов о В. О. Ключевском
21−30 — 23−00
Экскурсии по экспозиции
«В. О. Ключевский. Страницы жизни»
Музей народного творчества
(Пенза, ул. Куйбышева, 45, тел.: 32−13−48)
18−00 — 18−30
Открытие выставки, посвященной
355-летию города Пензы
«Любимой Пензе я славу пою»
18−30 — 20−00
Фотозона «У плетня»
18−00 — 20−00
Мастер — классы
18−30 — 19−30
Музейный квест «Найди
старинную шкатулку»
18−30 — 20−00
Игры для детей
19−30 — 20−00
«Музыкальная гостиная»
20−00 — 20−30
Лекторий «Деревянная игрушка»
Музей И. Н. Ульянова

(Пенза, ул. Красная, 54А, тел.: 56-24−40)
18−00 — 18−15
Открытие Ночи музеев
«Были и небылицы земли Пензенской»
18−15 — 18−30
Презентация волшебных лавок
и фото-уголка «Магия под лестницей»
18−15 — 20−00
Экскурсии по выставке
«Ровесники» — дети войны»
18−30 — 19−30
Сказочное мероприятие «Как в
одной избе на краю села…»
19−00 — 20−00
Встреча с главным редактором
журнала «XXI век. Человек и
окружающий мир»,
профессором Сергеем Волковым
19−45 — 20−30
Лекция Дубравиной О. В.
«Внутренний мир русской избы:
мудрость наших предков»
20−30 — 22−00
Музейный квест-перфоманс
«Мистика в истории болезни.
Из записок провинциального врача»
22−00 — 23−00
Костюмированная экскурсия с
элементами театрализации
«Тайна сословий Пензенского края»
Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого

(Пенза, ул. Советская, 3, тел.: 56−63−73)
Главный корпус
18−00
Танцевальный флешмоб учащихся
Пензенского колледжа искусств
18−10
Презентация новой почтовой
карточки (с изображением картины
К.А. Савицкого «Инок»)
18−10
Мастер-класс для детей
«Весёлый Панда»
18 — 15 и 22−00
Обзорная экскурсия по основной
экспозиции
19−00 и 21−30
Тематическая экскурсия по выставке
«Шедевры из запасников музея»
19−00
«Май, сирень, детство…» — музейный
вечер, главным героем которого
станет знаковое произведение
из фондов галереи «Сирень»
П.П. Кончаловского
19−30
«Бездомный долгий путь назначен
мне судьбой…» — литературно-
музыкальная композиция по
работам М. Волошина и
М. Собашниковой
20−00 и 21−00
Мастер-классы «Пятый лепесток».
Акварель
20−30
Концертная программа
«Романтика русского романса…».
Исполнитель Юрий Хошобин
21−00
Игра со смыслом или сундук знаний
18−00 — 22−00
Беспроигрышная лотерея
«Губернаторский дом»
(Пенза, ул. Советская, 3, тел.: 56−63−73)
18−15 и 22−00
Обзорная экскурсия по историческому
залу Губернаторского дома
19−00
Тематическая экскурсия по выставке
произведений А. О. Орловского
«Наш кудесник, живописец и поэт…»
19−30
«Айда к нам в команду» — командная
игра по повести А. Гайдара «Тимур
и его команда»
19−00 — 21−00
Творческая акция «Позвольте я в
любви Вам объяснюсь…»
20−00
Экскурсия по выставке произведений
бурятского художника Зорикто
Доржиева «Степная история»
(по льготным билетам)
21−00
Музейная гостиная «Тайна старинного натюрморта».
18−00 — 22−00
Беспроигрышная лотерея
Музей одной картины им. Г. В. Мясникова

(Пенза, ул. Кирова, 11, тел.: 56−14−27)
18−00, 20−00, 21−00, 22−00
Сеансы в Музее одной картины.
Иван Кузьмич Макаров (1822−1897)
«Девочки-сестры» (по предварительной записи)
18−00
«Ожившая картина». Творческая
встреча с исполнительницами
главных ролей в фильме
«Портрета милые черты»
Владой Илюшиной и Полиной
Галеенковой.
20−00
Творческая встреча с режиссером
фильма «Портрета милые черты»
Ларисой Трушиной
21−00
Беспроигрышная лотерея
Музей стекла и хрусталя г. Никольска

(Никольск, Театральная улица, , тел.: 84165 4-55−24)
18−30
Открытие выставки «Весенние
краски европейского стекла», ДПИ
из фондов музея
20−00
Обзорная экскурсия по экспозиции
«Знаковые экспонаты коллекции»
21−00
Тематическая экскурсия по
экспонатам симпозиумов
«Яркие образы в современном стекле»
19−00
Беспроигрышная лотерея
Кузнецкий музейно-выставочный центр

(Кузнецк, ул. Ленина, 270, тел.: 84157 3-25−51)
18−00 — 21−00
Музейный экскурс «Шедевры из
запасников”

Экспресс-кафе «Музейный коктейль”
Интерактивный сеанс «Как учились
в старину”
Мастер-классы «Оставь свой след
в истории”

Экскурсия по галерее искусств

Презентация персональной выставки
Татьяны Махт

Онлайн-викторина «Найди
по фрагменту”
Викторина ассоциаций «Из глубины
седых веков”
19−00 — 20−00
Театрализованный бал «Богиня Клио
приглашает…”

Концерт «Здесь воздух на истории
настоян”
Сосновоборский краеведческий музей

(п. Сосновоборск, ул. Фрунзе, , тел.: 84168 2-10−34)
18−00
Открытие выставки
«Мы из СССР»
18−30
Мероприятие из цикла Клуб
интересных встреч
«Комсомол — ты в памяти моей!»
Историко-краеведческий музей г. Сердобска

(Сердобск, ул. Гагарина, 13, тел.: 84167 2-18−27)
18−00
Концертная программа в Зале Славы
с участием артистов парка
«Березовая роща»
19−00 — 23−00
Работа площадок:

Площадка № 1 — Зал Природы —
занимательная игра (занятие) —
для детей младшего возраста
«Природа родного края»
Площадка
№ 2 — Зал Истории края —
проведение викторины для
школьников «Знание истории
сердобского края»
Площадка № 3 — Зал Предметов
старины — «У самовара» — рассказ об
истории ритуала русского чаепития
(гости угощаются горячим чаем,
караваем и сладостями)
Площадка № 4 — Зал художника
Н.В. Кузьмина — «Самый литературный
из художников». Лекторий о
творчестве сердобчан с мировой
известностью
Музей А. Г. Малышкина
(р.п. Мокшан, Пензенская улица, 17, тел.: 84150 2−27−43)
17−00 — 18−00
«Вот эта улица, вот этот дом» —
квест — игра по центральным
улицам Мокшана
18−30 — 20−00
«Следствие ведут посетители» —
музейный детектив
(история экспоната)
20−00 — 20−45
«Из зала в зал переходя» — экскурс в
историю Мокшанского края
21−00 — 23−00
«Волшебная флейта искусств» —
литературно — музыкальная
программа
20−00 — 23−00
«В чайной Егора Егоровича» —
литературный интерактив
23−00 — 24−00
Обзорная экскурсия по музею
Краеведческий музей г. Никольска

(Никольск, ул. Ульяновская, 6-б, тел.: 84165 4−21−81)
20−00 — 22−00
Интерактивная лекция «История
стеклоделия в Никольском районе»
Музей-заповедник Наровчатского района
(Наровчат, Советская улица, 29, тел.: 84163 2-05−92)
18−00
Литературно-музыкальный вечер
«С песней по жизни»
(Пушкинский центр
им. Н. Н. Пушкиной-Ланской)
(история создания вокально-
инструментальных ансамблей СССР,
творческий путь группы «А-вация»,
встреча с участниками коллектива,
исполнение популярных песен)
Музей народного творчества Спасского района

(Спасск, Советская площадь, 34, тел.: 84151 3-12−56)
18−00 — 22−00
«О, спорт, ты — мир»
из коллекции В. И. Ползунова
(на выставке представлены:
документы, фотографии,
спортивные награды, знаки отличия
спортсменов Спасского района, кубки,
вымпелы, значки разных видов
спорта; запланировано выступление
приглашенных спортсменов
Поимский историко-архитектурный музей

(Поим, ул. Садовая, 39, тел.: 84153 3-35−53)
18−00 — 24−00
Праздник посвящен человеку,
прославившему в своих стихах и
прозе центр ремесла и промыслов
— село Поим, его говор, природу,
описал труд шорника, валяльщика,
кузнеца, показал нелегкую жизнь
простого сельского труженика
Музейно-выставочный центр г. Заречный Пензенской области
(Заречный, ул. Спортивная, 4, тел.: 8412 60-47−8)
18−00
Открытие акции на музейном ристалище
18−20
Презентация программы городской общественной организации «Многодетные матери»
18−20
Открытие выставки к 80-ти летию В. Высоцкого
19−00 — 23−00
В музейном кафе выступление вокальной группы «Лето»
19−00 — 22−00
Мастер-классы
19−00 — 21−00
Выставка военного корреспондента Е. Халдея «Хроники войны»
21−00 — 23−00
Литературно-музыкальная гостиная (поэты и барды Заречного)
Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»
(Белинский район, с. Лермонтово, ул. Бугор 1/1, тел.: 84153 3−56−01)
19-20
«Ретро-ателье» (терраса Барского дома)
19-40
Интерактивное занятие «Легкое дуновение веера» (административное здание музея на усадьбе)
20-20
Мастер-класс по изготовлению вееров (административное здание музея на усадьбе)
20-40
Театрализованное представление «И бал блестит во все красе» (административное здание музея на усадьбе)
21-40
«Летучие листки альбома». Запись пожеланий гостей акции в альбом (административное здание музея на усадьбе)
Кинокомплекс «Современник»
(Пенза, ул. Пушкина, 10, тел.: 20−52−05)
0−30
Показ фильма-выставки «Рафаэль 3D»
Зал «Звездный»
Бронирование билетов на sovremennik.info

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