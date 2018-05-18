«Ночь музеев» в Пензе. Полная программа

Пензенская область в очередной раз присоединится к общероссийской акции «Ночь музеев» (6+). В этот раз мероприятие пройдет в ночь с 19 на 20 мая.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, главная тема акции в 2018 году — «Шедевры из запасников». В эту ночь пензенцев ждут выставки, концерты, квесты, творческие занятия и многое другое.

В 2017 году в акции приняло участие порядка 10 тысяч человек, планируется, что в этом году музейные учреждения в рамках акции посетят более 12 тысяч жителей и гостей Пензенской области.