«Ночь музеев» в Пензе. Полная программа

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, главная тема акции в 2018 году — «Шедевры из запасников». В эту ночь пензенцев ждут выставки, концерты, квесты, творческие занятия и многое другое.
В 2017 году в акции приняло участие порядка 10 тысяч человек, планируется, что в этом году музейные учреждения в рамках акции посетят более 12 тысяч жителей и гостей Пензенской области.
|
Литературный музей
(Пенза, ул. Кирова, 2, тел.: 56−10−10)
|
18−00
|
«Подари музею экспонат». Литературный салон музея
|
18−30
|
«Шедевры музыкальной классики».
Литературный салон музея
|
19−00
|
«Умелых рук прекрасные творенья».
Конференц-зал музея
|
19−30
|
«Шедевры своими руками». Конференц-зал музея
|
19−00 — 22−00
|
«Стань участником конкурса
«Слова подобны крыльям!».
Рекреация 2 этажа музея
|
20−00, 21−00,
22−00
|
«Вокруг экспоната». Дворянский зал музея
|
21−00
|
«Русская душа». Литературный салон музея
|
19−00, 20−00
|
«Тайны студёных морей». Музей русских экспедиций
|
Музей
(Кузнецкий р-н, с. Радищево, ул. Центральная, 63,
тел.: 84157 5-16−25)
|
18−00
|
«Классика без границ».
Барский дом, 2 этаж
|
19−00
|
«За семью печатями». Барский дом, 1 этаж
|
20−00
|
«Хранители заветов старины». Барский дом, 1 этаж
|
21−00
|
«Завещание детям». Литературная экспозиция музея
|
22−00
|
«История одного экспоната». Храм Спасо-Преображения
|
Музей В. Г. Белинского
(Белинский район, ул. Барышева, 4, тел.: 8412 32−16−57)
|
18−00
|
«Приглашение к путешествию». Литературная гостиная
|
19−00
|
«Наши сокровища». Литературная экспозиция музея
|
20−00, 22−00
|
«Чембар… он как и прежде…». Мемориальный дом
|
21−00
|
«Музыка для всех». Литературная гостиная
|
Музей А. И. Куприна
(Наровчатский район, с. Наровчат, ул. Куприна, 3, тел.: 84163 2−13−41)
|
18−00
|
«Я разводил всевозможные цветы: левкои, душистый горошек, резеду, ночницу капскую…» (А.И. Куприн). Усадьба музея
|
19−00
|
«В гостях у Куприных». Мемориальный дом писателя
|
20−00
|
«Далёкое и близкое». Выставочный зал музея
|
21−00
|
«Дочери Куприна». Выставочный зал музея
|
Пензенский государственный краеведческий музей
(Пенза, ул. Красная, 73, тел.: 56-55−20)
|
18−00 — 19−00
|
Тематическая экскурсия по
экспозиции «Мы — молодые
строители страны»
|
19−00 — 19−40
|
Творческая встреча с актёром
Пензенского драматического
театра
Художественное чтение
Анастасия Грачева
|
19−40 — 20−00
|
Художественное чтение
участницы XVII молодежных
Дельфийских игр Анастасии Грачевой
|
19−00 — 20−00
|
Акция «Я — экскурсовод» на тему
«Комсомольцы — добровольцы»
|
18−00 — 00−00
|
Акция «Счастливый посетитель»
|
20−00 — 21−00
|
Музейный квест «Музей — машина
времени»
|
22−00 — 23−00
|
Выступление молодёжной
группы «ARTBEAT»
|
17−30 — 19−00
|
Работа ярмарки «Аллея мастеров»
|
Музей В. О. Ключевского
(Пенза, ул. Ключевского, 66−68, тел.: 54-38−01)
|
18−00 — 19−00
|
Экскурсия по экспозиции
«
|
19−00 — 20−00
|
Концерт юных солистов клуба
«Академия Успеха»
|
20−00 — 20−30
|
Демонстрация мультфильмов
детской студии «Кенгуру»
|
20−30 — 21−30
|
Демонстрация документальных
фильмов о В. О. Ключевском
|
21−30 — 23−00
|
Экскурсии по экспозиции
«
|
Музей народного творчества
(Пенза, ул. Куйбышева, 45, тел.: 32−13−48)
|
18−00 — 18−30
|
Открытие выставки, посвященной
355-летию города Пензы
«Любимой Пензе я славу пою»
|
18−30 — 20−00
|
Фотозона «У плетня»
|
18−00 — 20−00
|
Мастер — классы
|
18−30 — 19−30
|
Музейный квест «Найди
старинную шкатулку»
|
18−30 — 20−00
|
Игры для детей
|
19−30 — 20−00
|
«Музыкальная гостиная»
|
20−00 — 20−30
|
Лекторий «Деревянная игрушка»
|
Музей И. Н. Ульянова
(Пенза, ул. Красная, 54А, тел.: 56-24−40)
|
18−00 — 18−15
|
Открытие Ночи музеев
«Были и небылицы земли Пензенской»
|
18−15 — 18−30
|
Презентация волшебных лавок
и фото-уголка «Магия под лестницей»
|
18−15 — 20−00
|
Экскурсии по выставке
«Ровесники» — дети войны»
|
18−30 — 19−30
|
Сказочное мероприятие «Как в
одной избе на краю села…»
|
19−00 — 20−00
|
Встреча с главным редактором
журнала «XXI век. Человек и
окружающий мир»,
профессором Сергеем Волковым
|
19−45 — 20−30
|
Лекция
«Внутренний мир русской избы:
мудрость наших предков»
|
20−30 — 22−00
|
Музейный квест-перфоманс
«Мистика в истории болезни.
Из записок провинциального врача»
|
22−00 — 23−00
|
Костюмированная экскурсия с
элементами театрализации
«Тайна сословий Пензенского края»
|
Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого
(Пенза, ул. Советская, 3, тел.: 56−63−73)
Главный корпус
|
18−00
|
Танцевальный флешмоб учащихся
Пензенского колледжа искусств
|
18−10
|
Презентация новой почтовой
карточки (с изображением картины
К.А. Савицкого «Инок»)
|
18−10
|
Мастер-класс для детей
«Весёлый Панда»
|
18 — 15 и 22−00
|
Обзорная экскурсия по основной
экспозиции
|
19−00 и 21−30
|
Тематическая экскурсия по выставке
«Шедевры из запасников музея»
|
19−00
|
«Май, сирень, детство…» — музейный
вечер, главным героем которого
станет знаковое произведение
из фондов галереи «Сирень»
П.П. Кончаловского
|
19−30
|
«Бездомный долгий путь назначен
мне судьбой…» — литературно-
музыкальная композиция по
работам М. Волошина и
М. Собашниковой
|
20−00 и 21−00
|
Мастер-классы «Пятый лепесток».
Акварель
|
20−30
|
Концертная программа
«Романтика русского романса…».
Исполнитель Юрий Хошобин
|
21−00
|
Игра со смыслом или сундук знаний
|
18−00 — 22−00
|
Беспроигрышная лотерея
|
«Губернаторский дом»
(Пенза, ул. Советская, 3, тел.: 56−63−73)
|
18−15 и 22−00
|
Обзорная экскурсия по историческому
залу Губернаторского дома
|
19−00
|
Тематическая экскурсия по выставке
произведений
«Наш кудесник, живописец и поэт…»
|
19−30
|
«Айда к нам в команду» — командная
игра по повести А. Гайдара «Тимур
и его команда»
|
19−00 — 21−00
|
Творческая акция «Позвольте я в
любви Вам объяснюсь…»
|
20−00
|
Экскурсия по выставке произведений
бурятского художника Зорикто
Доржиева «Степная история»
(по льготным билетам)
|
21−00
|
Музейная гостиная «Тайна старинного натюрморта».
|
18−00 — 22−00
|
Беспроигрышная лотерея
|
Музей одной картины им. Г. В. Мясникова
(Пенза, ул. Кирова, 11, тел.: 56−14−27)
|
18−00, 20−00, 21−00, 22−00
|
Сеансы в Музее одной картины.
Иван Кузьмич Макаров (1822−1897)
«Девочки-сестры» (по предварительной записи)
|
18−00
|
«Ожившая картина». Творческая
встреча с исполнительницами
главных ролей в фильме
«Портрета милые черты»
Владой Илюшиной и Полиной
Галеенковой.
|
20−00
|
Творческая встреча с режиссером
фильма «Портрета милые черты»
Ларисой Трушиной
|
21−00
|
Беспроигрышная лотерея
|
Музей стекла и хрусталя г. Никольска
(Никольск, Театральная улица, 1А, тел.: 84165 4-55−24)
|
18−30
|
Открытие выставки «Весенние
краски европейского стекла», ДПИ
из фондов музея
|
20−00
|
Обзорная экскурсия по экспозиции
«Знаковые экспонаты коллекции»
|
21−00
|
Тематическая экскурсия по
экспонатам симпозиумов
«Яркие образы в современном стекле»
|
19−00
|
Беспроигрышная лотерея
|
Кузнецкий музейно-выставочный центр
(Кузнецк, ул. Ленина, 270, тел.: 84157 3-25−51)
|
18−00 — 21−00
|
Музейный экскурс «Шедевры из
запасников”
Экспресс-кафе «Музейный коктейль”
Интерактивный сеанс «Как учились
в старину”
Мастер-классы «Оставь свой след
в истории”
Экскурсия по галерее искусств
Презентация персональной выставки
Татьяны Махт
Онлайн-викторина «Найди
по фрагменту”
Викторина ассоциаций «Из глубины
седых веков”
|
19−00 — 20−00
|
Театрализованный бал «Богиня Клио
приглашает…”
Концерт «Здесь воздух на истории
настоян”
|
Сосновоборский краеведческий музей
(п. Сосновоборск, ул. Фрунзе, 6Б, тел.: 84168 2-10−34)
|
18−00
|
Открытие выставки
«Мы из СССР»
|
18−30
|
Мероприятие из цикла Клуб
интересных встреч
«Комсомол — ты в памяти моей!»
|
Историко-краеведческий музей г. Сердобска
(Сердобск, ул. Гагарина, 13, тел.: 84167 2-18−27)
|
18−00
|
Концертная программа в Зале Славы
с участием артистов парка
«Березовая роща»
|
19−00 — 23−00
|
Работа площадок:
Площадка № 1 — Зал Природы —
занимательная игра (занятие) —
для детей младшего возраста
«Природа родного края»
Площадка
№ 2 — Зал Истории края —
проведение викторины для
школьников «Знание истории
сердобского края»
Площадка № 3 — Зал Предметов
старины — «У самовара» — рассказ об
истории ритуала русского чаепития
(гости угощаются горячим чаем,
караваем и сладостями)
Площадка № 4 — Зал художника
Н.В. Кузьмина — «Самый литературный
из художников». Лекторий о
творчестве сердобчан с мировой
известностью
|
Музей
(р.п. Мокшан, Пензенская улица, 17, тел.: 84150 2−27−43)
|
17−00 — 18−00
|
«Вот эта улица, вот этот дом» —
квест — игра по центральным
улицам Мокшана
|
18−30 — 20−00
|
«Следствие ведут посетители» —
музейный детектив
(история экспоната)
|
20−00 — 20−45
|
«Из зала в зал переходя» — экскурс в
историю Мокшанского края
|
21−00 — 23−00
|
«Волшебная флейта искусств» —
литературно — музыкальная
программа
|
20−00 — 23−00
|
«В чайной Егора Егоровича» —
литературный интерактив
|
23−00 — 24−00
|
Обзорная экскурсия по музею
|
Краеведческий музей г. Никольска
(Никольск, ул. Ульяновская, 6-б, тел.: 84165 4−21−81)
|
20−00 — 22−00
|
Интерактивная лекция «История
стеклоделия в Никольском районе»
|
Музей-заповедник Наровчатского района
(Наровчат, Советская улица, 29, тел.: 84163 2-05−92)
|
18−00
|
Литературно-музыкальный вечер
«С песней по жизни»
(Пушкинский центр
им. Н. Н. Пушкиной-Ланской)
(история создания вокально-
инструментальных ансамблей СССР,
творческий путь группы «А-вация»,
встреча с участниками коллектива,
исполнение популярных песен)
|
Музей народного творчества Спасского района
(Спасск, Советская площадь, 34, тел.: 84151 3-12−56)
|
18−00 — 22−00
|
«О, спорт, ты — мир»
из коллекции В. И. Ползунова
(на выставке представлены:
документы, фотографии,
спортивные награды, знаки отличия
спортсменов Спасского района, кубки,
вымпелы, значки разных видов
спорта; запланировано выступление
приглашенных спортсменов
|
Поимский историко-архитектурный музей
(Поим, ул. Садовая, 39, тел.: 84153 3-35−53)
|
18−00 — 24−00
|
Праздник посвящен человеку,
прославившему в своих стихах и
прозе центр ремесла и промыслов
— село Поим, его говор, природу,
описал труд шорника, валяльщика,
кузнеца, показал нелегкую жизнь
простого сельского труженика
|
Музейно-выставочный центр г. Заречный Пензенской области
(Заречный, ул. Спортивная, 4, тел.: 8412 60-47−8)
|
18−00
|
Открытие акции на музейном ристалище
|
18−20
|
Презентация программы городской общественной организации «Многодетные матери»
|
18−20
|
Открытие выставки к 80-ти летию В. Высоцкого
|
19−00 — 23−00
|
В музейном кафе выступление вокальной группы «Лето»
|
19−00 — 22−00
|
Мастер-классы
|
19−00 — 21−00
|
Выставка военного корреспондента Е. Халдея «Хроники войны»
|
21−00 — 23−00
|
Литературно-музыкальная гостиная (поэты и барды Заречного)
|
Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»
(Белинский район, с. Лермонтово, ул. Бугор 1/1, тел.: 84153 3−56−01)
|
19-20
|
«Ретро-ателье» (терраса Барского дома)
|
19-40
|
Интерактивное занятие «Легкое дуновение веера» (административное здание музея на усадьбе)
|
20-20
|
Мастер-класс по изготовлению вееров (административное здание музея на усадьбе)
|
20-40
|
Театрализованное представление «И бал блестит во все красе» (административное здание музея на усадьбе)
|
21-40
|
«Летучие листки альбома». Запись пожеланий гостей акции в альбом (административное здание музея на усадьбе)
|
Кинокомплекс «Современник»
(Пенза, ул. Пушкина, 10, тел.: 20−52−05)
|
0−30
|
Показ фильма-выставки «Рафаэль 3D»
Зал «Звездный»
Бронирование билетов на sovremennik.info