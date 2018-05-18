Директор аэропорта Пензы прокомментировал коллапс «СарАвиа»

«Ситуация плачевная. «СарАвиа» как пассажиров, так и аэропорт Пензы и других городов вводили в заблуждение. А именно — они изначально уверяли, что решат вопрос по получению разрешения на выполнение полетов, это раз. Во-вторых — в случае заминки они говорили, что есть договоренность с другими авиакомпаниями по замене. Сегодня в районе 9 утра разговаривал с руководством «Саратовских авиалиний» — никакой замены они не предоставляют», — рассказал Юрий Осколков.

Он порекомендовал тем пассажирам, которые уже приобрели билеты у «Саратовских авиалиний», в срочном порядке возвращать деньги и изучать рейсы других авиакомпаний.

«Моя рекомендация — в срочном порядке сдавать билеты в той кассе, где их приобретали, и смотреть, если устраивают по дням и есть билеты в наличии, рейсы «Ижевских авиалиний», S7 или «РусЛайн». По деньгам люди не проиграют. Чтобы отпуск не пропал, надо срочно переходить на эти рейсы», — порекомендовал директор аэропорта.

По его словам, пассажиры могут рассчитывать не только на полный возврат стоимости билетов, но и на денежную компенсацию за понесенные неудобства — через суд.

Напомним, 17 мая стало известно о приостановке продажи билетов «Саратовских авиалиний», осуществляющих полеты в том числе и из Пензы.