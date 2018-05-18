Самозанятых граждан обяжут делать дополнительные выплаты

Пока не ясно, каким образом будут взиматься страховые взносы и их размеры. Ранее Минфин предлагал взимать налог в 3−6%, а Минэкономразвития предложил облагать им каждую транзакцию. Эксперты считают, что для самозанятых нужен патент по нескольким десяткам видам деятельности, который будет обходится в 20 тыс. рублей в год.

В документе также устанавливаются критерии статуса самозанятого гражданина, которые определяются как физические лица, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода.