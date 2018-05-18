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Самозанятых граждан обяжут делать дополнительные выплаты

18 мая в 10:01 238 просмотров
, сообщают «Известия».

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Самозанятых граждан обяжут делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, сообщают «Известия».

Пока не ясно, каким образом будут взиматься страховые взносы и их размеры. Ранее Минфин предлагал взимать налог в 3−6%, а Минэкономразвития предложил облагать им каждую транзакцию. Эксперты считают, что для самозанятых нужен патент по нескольким десяткам видам деятельности, который будет обходится в 20 тыс. рублей в год.

В документе также устанавливаются критерии статуса самозанятого гражданина, которые определяются как физические лица, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода.


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