В Пензе победителям форума «Сурские ласточки» вручили по 10 тыс руб

В Пензе прошел региональный форум «Сурские ласточки». В нем приняли участие более 150 молодых людей.

На форуме работали образовательные и дискуссионные площадки, выступления, мастер-классы экспертов, спортивные игры и культурные мероприятия.

Во второй день форума прошел «Конвейер проектов», на котором участники представили свои разработки по направлениям: «Предприниматели и инноваторы»; «Социальные инициативы и НКО»; «Творчество и здоровый образ жизни»; «МЫ — Россияне»; «Международное сотрудничество», сообщает пресс-центр регионального правительства.

17 мая подвели итоги форума. Участники посадили деревья на «Аллее добровольцев», вместе с ними озеленением занялись заместитель председателя правительства области Олег Ягов, министр образования Александр Воронков и депутаты Заксобра Яна Куприна и Николай Котов.

«Наша задача — обучить вас, чтобы вы стали победителями Всероссийских форумов и выиграли гранты на реализацию проектов. И губернатор области выделит из регионального бюджета сумму, эквивалентную размеру гранта», — сказал Олег Ягов.

В завершение встречи зампред председателя правительства вручил победителям сертификаты на 10 тысяч рублей. Помимо этого, им предоставят право принять участие во Всероссийской форумной кампании 2018 года.