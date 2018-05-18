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Единороссам предложат создать систему оценки работы депутатов в регионах

18 мая в 11:24 108 просмотров
«Единой России» «Направление 2026», которая пройдет 21 мая, будет предложено создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов всех уровней, являющихся членами «Единой России».

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На конференции «Единой России» «Направление 2026», которая пройдет 21 мая, будет предложено создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов всех уровней, являющихся членами «Единой России».

В основном, эта система коснется депутатов в регионах. Также будет предложено ввести электронный партийный билет с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России». Все эти и другие предложения в социальной сфере, развитии экономики и партийной идеологии будут вынесены на обсуждение на партийной конференции.

«Оценка недобросовестным действиям должна даваться не только в публичной плоскости. В связи с этим на конференции будет предложено ввести внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов-членов «Единой России» за неприемлемое поведение и недобросовестную работу. В первую очередь должна оцениваться обратная связь с избирателями округа, от которого этот депутат избирался, выполнение его предвыборной программы, наказов избирателей», — рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, добавив, что оценке подлежат и то, как депутат общается с людьми, его поведение.

Не меньшее внимание должно уделяться моральному облику депутата в различных ситуациях, в том числе бытовых. «Недопустимое поведение зачастую несет репутационные потери. Этот аспект должен быть включен в систему оценки», — отметил секретарь генсовета партии.

Также в партии планируют ввести электронный партийный билет с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России», которая находится в разработке и с этого года будет запущена.

«У каждого члена партии будет доступ к кабинету, через который планируется проводить электронное голосование как по внутрипартийным процедурам, не связанным с выборами, так и по предварительному голосованию», — пояснили в пресс-службе «Единой России».

Партийная конференция пройдет в формате совместного заседания высшего и генерального советов «Единой России».

Это мероприятие завершит этап большой совместной работы, в рамках которой в регионах прошли дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии.

Фотография: http://penza.er.ru/news/2018/5/18/na-konferencii-er-budet-predlozheno-sozdat-vnutripartijnuyu-sistemu-ocenki-deyatelnosti-deputatov-v-regionah/

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