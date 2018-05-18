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Директор «Вектора» в Пензе развеял слухи о закрытии ТЦ

18 мая в 11:35 88 просмотров
, что торговый центр «Вектор» в Терновке хотят закрыть. Ситуацию ИА «Пенза-Пресс» прокомментировал генеральный директор организации Алексей Подоляк.

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Появились сообщения от пензенцев, что торговый центр «Вектор» в Терновке хотят закрыть. Ситуацию ИА «Пенза-Пресс» прокомментировал генеральный директор организации Алексей Подоляк.

По его словам, закрытие ТЦ — это только слухи.

«Торговый центр работает в обычном режиме: с 9.00 до 21.00, согласно установленному графику. На сегодняшний день нет оснований, чтобы закрывать торговый центр. Все последние замечания, которые были выставлены, согласно прокурорским проверкам, устранены», — рассказал Алексей Подоляк корреспонденту информагентства.

Напомним, после проверок прокуратуры требований пожарной безопасности в области закрываются некоторые торговые центры. В частности, в апреле приостанавливали деятельность пензенского ТЦ «Олимп», не так давно опечатали ТЦ «Космос-Сити».

Фотография: скриншот - https://www.google.ru/maps/@53.127196,45.0221995,3a,75y,69.74h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sxjtjgJBcy0HKklHXbJfd4A!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DxjtjgJBcy0HKklHXbJfd4A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D58.402718%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656

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