Директор «Вектора» в Пензе развеял слухи о закрытии ТЦ

Появились сообщения от пензенцев, что торговый центр «Вектор» в Терновке хотят закрыть. Ситуацию ИА «Пенза-Пресс» прокомментировал генеральный директор организации Алексей Подоляк.

По его словам, закрытие ТЦ — это только слухи.

«Торговый центр работает в обычном режиме: с 9.00 до 21.00, согласно установленному графику. На сегодняшний день нет оснований, чтобы закрывать торговый центр. Все последние замечания, которые были выставлены, согласно прокурорским проверкам, устранены», — рассказал Алексей Подоляк корреспонденту информагентства.

Напомним, после проверок прокуратуры требований пожарной безопасности в области закрываются некоторые торговые центры. В частности, в апреле приостанавливали деятельность пензенского ТЦ «Олимп», не так давно опечатали ТЦ «Космос-Сити».