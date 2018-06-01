В самом разгаре свадебная пора, да и солнышко так и манит на природу, где можно сделать красивые снимки. Интернет пестрит предложениями фотографов, как любителей, так и профессионалов, цены на их услуги имеют огромный разброс. Информагентство «Пенза-Пресс» решило проанализировать, в каком из пяти городов ПФО дешевле всего обойдется фотосессия.

Оказалось, что в Пензе — одни из самых дешевых цен на услуги фотографов. Наступила свадебная пора, поэтому очень много предложений на съемку этого знаменательного дня. Пензенским молодоженам придется выложить примерно 20 тысяч рублей. Дешевле всего нанять фотографа на свадьбу можно в Саратове, съемочный день обойдется в среднем в 16 тысяч рублей. Самым дорогим городом оказался Нижний Новгород, фотографы просят за съемку свадьбы, в среднем, около 35 тысяч рублей.

Средние цены за один свадебный день в рублях:

Кроме свадьбы, фотографы готовы предложить различные варианты съемки: в студии, портретная, семейная, выездная на природе. Здесь выставляют сумму за один съемочный час. Ценовой разброс тут также достаточно большой, мы посчитали средние суммы по городам.

Отдельно выделим и съемку новорожденных. Фотографы во всех городах оценивают час работы в этой категории значительно дороже. За создание Love story также придется заплатить больше.

Почему в одном городе так отличаются цены? Как пояснил пензенский фотограф Антон Прокопенко, это зависит от профессионализма мастера и техники, которую он использует. Прежде чем выбрать фотографа, которому вы доверите запечатлеть важные моменты жизни, следует ознакомиться с его работами и почитать отзывы. При сопоставлении всех параметров, только вам решать, сколько денег вы готовы потратить.

Средние цены рассчитаны по данным сайтов fotogenico.ru, avito.ru, gorko.ru на середину мая 2018 года.