Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?

В любом путешествии, будь то поездка в соседний город или в другую страну, обязательной и, бесспорно, приятной частью программы является покупка сувениров. Что уникального турист может привезти из Пензенской области, какова стоимость и легко ли в Пензе найти сувенирную лавку?

Ответы на эти вопросы искали корреспонденты ИА «Пенза-Пресс». Мы прошли по классическому маршруту туриста — от ул. Московской до вокзала «Пенза-1», попутно заглядывая в сувенирные лавки и беседуя с продавцами об ассортименте и ценах.

Мы посетили семь магазинов, из них два — в здании вокзала. Сразу оговоримся: безусловно, сувенирных лавок в центре Пензы — в разы больше, но мы обращали внимание только на те, которые наиболее очевидны для туриста, имеющего в арсенале онлайн-карту.

Пензенские сувениры можно условно поделить на два раздела: русские народные, которые встречаются во всех городах России, и уникальные — те, что можно приобрести исключительно в нашем регионе.

Русские народные сувениры

Пожалуй, эта разновидность в большей степени интересует не иногородних, а иностранных туристов. Побывать в России и не привезти матрешку, деревянную ложку или резную шкатулку — досадное упущение для тех, кто летит в нашу страну издалека. Какими товарами народного промысла мы можем удивить гостя из-за рубежа?

Матрешки

Один из главных сувениров, который можно привезти из России, — конечно, матрешка. Ее можно найти практически в любой пензенской туристической лавке, количество фигурок варьируется от трех до 30, а стоимость, в зависимости от сложности росписи, — от 170 и… представьте, до 35 715 рублей!

Самая большая и дорогая матрешка выглядит так:

Самовар

Привезти из путешествия настоящий тульский самовар — дорогое удовольствие, да и найти их в Пензе не так просто. «Пенза-Пресс» повезло лишь в одной сувенирной лавке. Эта покупка обойдется вам в 9000 рублей — если вы захотите приобрести лишь самовар, а полный комплект, в который, помимо него, входят поднос и чайник, может стоить до 21 тысячи.

Гжель и хохлома

Изделия с этими видами росписи пользуются большой популярностью у туристов. Хохломские сувениры в Пензе можно купить от 100 до 1900 рублей — в зависимости от размера и работы мастера, а гжель, привезенную из Новохаритоново, — от 200 до 1650 рублей.

Декоративные тарелки

Тарелки с изображением пензенских достопримечательностей, изготовленные местными мастерами, можно встретить в каждой сувенирной лавке. Их стоимость варьируется от 100 рублей до 5−6 тысяч.

Деревянные и металлические ложки

Деревянная расписная ложка будет стоить от 37 до 172 рублей, металлическая с гравировкой — от 130 до 230 рублей.

Шкатулки

Сувенир, который можно приобрести в любой пензенской лавке, — шкатулки с фотографиями местных достопримечательностей. Их стоимость колеблется от 143 до 560 рублей.

Колокольчики

Керамические колокольчики также можно встретить довольно часто, ценовой диапазон — от 60 до 500 рублей.

Фигурки славянских богов

Один из пензенских мастеров занимается созданием уникальных фигурок, ручная работа выполнена по историческим материалам. Стоимость одной штуки — 450 рублей.

Магниты

Практически любой турист, отправляясь на поиски сувениров, непременно планирует приобрести магнит. В Пензе продаются три вида магнитов — акриловые (от 25 до 150 рублей), деревянные (от 30 до 350) и керамические (от 75 до 270).

Уникальные сувениры

Сувенирами, которые можно приобрести только в Пензе, больше интересуются иногородние туристы. Что же уникального можно привезти из нашего города?

Абашевская игрушка

Одним из главных брендов Пензенской области являются глиняные свистульки из села Абашево. Найти их можно практически в любой местной сувенирной лавке, цена вопроса — от 150 до 786 рублей.

Правда, на выставке туристических объектов региона, которая была организована в ККЗ «Пенза» в конце апреля, можно было встретить экземпляры и покрупнее. Например, стоимость дальней фигурки в виде коричневого оленя составляла 800 рублей — при том, что в магазинах она обойдется на 30−50% дороже.

Никольское стекло

Несмотря на то, что Никольский стекольный завод широко известен в России, купить изделие из хрусталя в Пензе оказалось непростым делом. Корреспондентам информагентства на пути встретилась только одна сувенирная лавка с таким товаром — в здании вокзала. Самые дешевые — фигурки в виде груши и яблока — стоят 300 рублей, а большие хрустальные вазы обойдутся в семь тысяч.

Но здесь также есть более дорогие и дешевые изделия. Например, на туристической выставке в ККЗ продавались вазы за 12 тысяч и лафитники всего за 100 рублей.

Статуэтка с Первопоселенцем

Только в Пензе можно приобрести уникальный символ региона — маленькую копию скульптуры Первопоселенца. Правда, мы нашли ее лишь в одном месте. Стоимость — 1170 рублей, это ручная работа пензенского мастера.

Куклы в народных костюмах

Куклы в пензенском синем сарафане и мордовском бело-красно-зеленом платье ручной работы, которые были воссозданы местными мастерами по материалам Пензенского краеведческого музея, обойдутся в 5250 рублей каждая.

В поисках сувенирных лавок

Некоторые гости Пензы высказывают мнение о том, что сувенирные лавки в городе найти не так просто, если под руками нет онлайн-карты. Например, в группе «Это Пенза, Карл!» на днях появился пост возмущенной туристки, сетовавшей на то, что, гуляя по Пензе, она чаще, нежели «сувениры», она встречала другие вывески.

«Отправляясь в гости в другой город, решила купить в подарок пензенские сувениры. Пока шла по городу, пришла к выводу, что здесь проще найти интим-магазин, нежели сувенирную лавку. Пришла к вокзалу, где обычно продаются сувениры, и поняла, что моя мысль стала материальной. Причем сувениры закрыты, а интим-магазин работает вовсю. Действительно, что нужнее рядом с железнодорожным вокзалом — интим-магазин или сувенирная лавка?» — написала она, приложив к посту такую фотографию.

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс», пройдя по центру города, отметили, что, пусть эта критика и очень утрированна, но некоторые сувенирные лавки действительно обнаружить проблематично — «сувениры» теряются на витринах среди других надписей. А матрешки, выставленные у входа в один из торговых центров на ул. Московской — видимо, с целью привлечь туристов, очень мелкие и заметить их непросто.

Можно ли сделать больший акцент на сувенирах, чтобы лавки были легче найти, и достаточно ли их в регионе, мы решили узнать у начальника отдела туризма регионального управления культуры и архива Алексея Уколова.

По его словам, только в центре города — свыше 50 магазинов для туристов, в целом по Пензенской области их — более сотни.

«Зачем придумывать проблему там, где ее нет? Вы видели в Москве на Арбате хоть один указатель сувенирного ларька? У нас 150 турфирм, и ни одна еще не сказала, что есть проблемы с приобретением сувенирной продукции. На фасаде исторических зданий никакую рекламу устанавливать нельзя. На пешеходной дороге вскапывать столбы без разрешения, чтобы установить рекламную конструкцию, тоже запрещено — если углубиться в землю даже на 20 см, это может привести к повреждению коммуникаций. Помимо этого, такие вещи просто не окупаются по себестоимости: например, повесить плакат на ул. Московской — это весь доход за месяц маленькой точки торговли. Это убыточно», — пояснил Алексей Уколов.

ИА «Пенза-Пресс», безусловно, разделяет мнение Алексея Викторовича и многих пензенцев о недопустимости наводнения центра города рекламой. Но, возможно, есть смысл в том, чтобы сделать сами вывески более очевидными и яркими? Давайте посмотрим, как выглядит московский Арбат:

Или центральная пешеходная улица Казани — Баумана:

А так обстоит дело на улице Московской в Пензе:

Ведь недаром губернатор Иван Белозерцев подчеркивает необходимость повышения туристической привлекательности региона, проводятся выставки туристических объектов и товаров народного промысла местных мастеров, Пензенская область участвует в международных фестивалях. К слову, этой осенью регион будет представлен на международном туристическом форуме «Отдых-2018», который пройдет в Москве. В Пензенскую область приезжают гости из других регионов на яркие и самобытные праздники: «ДаншиноFEST» (пройдет 27 мая в в селе Даншино Белинского района; 16+), День поэзии в «Тарханах», Тихвинская ярмарка в Радищево, Jazz May, Международный симпозиум «Поэзия стекла» в Никольске, Купринский литературный праздник и другие.

Возможно, если есть туристы, которые испытывают сложности с поиском пензенских сувенирных лавок, имеет смысл задуматься о том, чтобы сделать на них больший акцент, не прибегая к ярким рекламным баннерам, уродующим улицы? Ведь нам есть что предложить туристу, и хотелось бы, чтобы гости нашего города, покидая Пензу, непременно увозили с собой память о ней, и память эта не была омрачена муками поиска.