В Сосновке 50 гонщиков поборются за звание лучшего

В Сосновке 19 мая стартует первый этап чемпионата Пензенской области по гонкам на ускорение (0+). В борьбу на дистанции 402 метра вступят 50 пилотов.

Участники заезда прибудут из 10 регионов России. Они выступят в шести классах в зависимости от мощности автомобиля. На старт выйдут «Запорожец» из Самары с мощностью более 700 лошадиных сил, Toyota Supra, Mitsubishi Lancer Evolution и Nissan Skyline GTR из Волгоградской области и пензенские «Лады», сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В заездах будут участвовать по два гонщика, которые должны максимально быстро преодолеть дистанцию. Соревнования пройдут на аэродроме ДОСААФ.

В 10.30 пройдут тренировочные заезды. В 12.15 — торжественное открытие первого этапа чемпионата. В 12.30 стартуют соревнования по классам.