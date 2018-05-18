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В Пензе мэр запретил ставить скамьи и пилить дерево у здания на ул. Московской

18 мая в 13:25 404 просмотра
, чтобы осмотреть благоустройство.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 18 мая вместе с подчиненными прошелся по ул. Московской, чтобы осмотреть благоустройство.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проходя мимо здания по ул. Московской, 74, которое реконструируют, чиновники обратили внимание на установку бетонного основания на газоне.

Прораб сообщил, что это — фундаменты под скамейки. На вопрос, почему они возводятся на муниципальном газоне, мужчина не ответил. Рядом рабочие на вышке собирались спиливать березу, которая также расположена на земле, принадлежащей городу.

«Глава администрации города Виктор Кувайцев запретил проводить работы по опиловке дерева и возведению фундамента, вызвал на место представителя муниципального земельного контроля и директора МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Вячеслава Голохвастова и своего заместителя по земельным и градостроительным вопросам Магомеда Агамагомедова, поручив им разобраться в ситуации и принять меры по исправлению нарушений», — отмечают в пресс-службе.

Также в ходе осмотра улицы Виктор Кувайцев потребовал провести работу с владельцами кафе, изуродовавшим плитку и бордюры.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_nikomu_ne_pozvoleno_delat_biznes_razrushaya_munitsipalnuyu_sobstvennost/

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