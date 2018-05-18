Человечество «сожрет» новый грибок

Ученые обнаружили невосприимчивый к лечению грибок, который может в скором времени привести к эпидемии. Об этом сообщает телеканал « 360 ».

Ученые пояснили, что грибок устойчив к антибиотикам «супербактерий», а также невосприимчив к противогрибковым препаратам, которыми нередко используют в медицине и сельском хозяйстве.

«В настоящее время растет опасность грибковых заболеваний, глобальный коэффициент смертности от них превышает уровень смертности от малярии или рака молочной железы и сопоставим со смертностью от туберкулеза и ВИЧ», — говорится в сообщении.

Исследователи отметили, что угроза недооценена и вскоре даст о себе знать. По их словам, препараты уничтожают лишь слабые культуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, приобретая неуязвимость к противогрибковым препаратам. В связи с этим специалисты призывают к разработке средств, способных противостоять этой угрозе.