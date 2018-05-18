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Человечество «сожрет» новый грибок

18 мая в 13:47 418 просмотров
, который может в скором времени привести к эпидемии. Об этом сообщает телеканал «360».

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Ученые обнаружили невосприимчивый к лечению грибок, который может в скором времени привести к эпидемии. Об этом сообщает телеканал «360».

Ученые пояснили, что грибок устойчив к антибиотикам «супербактерий», а также невосприимчив к противогрибковым препаратам, которыми нередко используют в медицине и сельском хозяйстве.

«В настоящее время растет опасность грибковых заболеваний, глобальный коэффициент смертности от них превышает уровень смертности от малярии или рака молочной железы и сопоставим со смертностью от туберкулеза и ВИЧ», — говорится в сообщении.

Исследователи отметили, что угроза недооценена и вскоре даст о себе знать. По их словам, препараты уничтожают лишь слабые культуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, приобретая неуязвимость к противогрибковым препаратам. В связи с этим специалисты призывают к разработке средств, способных противостоять этой угрозе.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-275984/

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