Ревнивый пензенец избил жену в лесу

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, весной 2015 года мужчина забрал супругу с работы под предлогом разговора. Он посадил ее в машину и увез в лес. Там он ее избил. Кроме того, на суде женщина рассказала, что она не могла видеться с маленькой дочерью из-за внешнего вида после избиения.

В результате пензенец должен был выплатить супруге компенсацию морального вреда — 18 тысяч рублей и расходы на оплату услуг представителя.

Позже мужчина предоставил суду апелляционную жалобу, в которой он указал, что его вина в преступлении не установлена, что телесные повреждения были легкими и не причинили вреда ее здоровью, а также предоставил скриншоты переписки своей жены, в которых был зафиксирован факт измены.

Суд оставил апелляцию без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.