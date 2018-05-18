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Ревнивый пензенец избил жену в лесу

18 мая в 15:19 420 просмотров

Житель Пензы заплатит штраф за жестокое избиение супруги.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, весной 2015 года мужчина забрал супругу с работы под предлогом разговора. Он посадил ее в машину и увез в лес. Там он ее избил. Кроме того, на суде женщина рассказала, что она не могла видеться с маленькой дочерью из-за внешнего вида после избиения.

В результате пензенец должен был выплатить супруге компенсацию морального вреда — 18 тысяч рублей и расходы на оплату услуг представителя.

Позже мужчина предоставил суду апелляционную жалобу, в которой он указал, что его вина в преступлении не установлена, что телесные повреждения были легкими и не причинили вреда ее здоровью, а также предоставил скриншоты переписки своей жены, в которых был зафиксирован факт измены.

Суд оставил апелляцию без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.


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