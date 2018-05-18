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Пензенскую область оценили на совещании в Минсельхозе РФ

18 мая в 15:31 218 просмотров

Минсельхоз оценил динамику Пензенской области по программе развития сельских территорий.

Делегация из Пензенской области приняла участие в селекторном совещании Минсельхоза России по программе развития сельских территорий.

Начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма в агропромышленном комплексе регионального аграрного ведомства Вячеслав Шиняев отметил, что в 2018 году соцвыплата будет направлена 37 участникам, в том числе — 28 молодым семьям.

«Участникам будет направлено 34,8 млн рублей. В настоящее время заключены соглашения, планируем на конец мая вручить свидетельства и довести деньги в первой декаде июня», — сказал он.

Директор департамента развития сельских территорий минсельхоза России Владимир Свеженец положительно отметил Пензенскую область в части реализации программных мероприятий и подчеркнул заметную динамику в работе, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.


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