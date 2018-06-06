Мастер из Пензы делает гитары для известных музыкантов

Пензенец получил хорошую славу среди российских музыкантов, на его инструментах играют именитые гитаристы. О своем ремесле, необычных заказах и том, что является в его деле главным, информагентству «Пенза-Пресс» рассказал гитарный мастер Иван Стеклянников.

Иван Стеклянников с детства занимался музыкой, прошел все ступени классического музыканта: окончил сначала школу, потом пензенский колледж, а затем астраханскую консерваторию. Первую гитару сделал во время учебы из подручных материалов. Признается, что на эту мысль натолкнул его отец.

«Когда начинал, интернета не было еще, информации было мало. С его появлением стало проще — появилось больше возможностей. Гитарный мастер Александр Момот выкладывал много фотографий, как и в каком порядке собирать детали, я пытался все это перенять, стало получаться. Вторую гитару я изготовил для своего ученика, он играет на ней до сих пор», — рассказал он.

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Иван Стеклянников специализируется на изготовлении акустических инструментов. По его словам, такая музыка ему ближе и понятнее. ﻿

«Сложно сказать, как это все происходит, главное — знать, что в итоге ты хочешь получить, какого звучания добиться. Меня учили: чтобы нота хорошо прозвучала, ее надо сначала услышать и понять, что хочу, и только потом попытаться извлечь. Если сначала ее сыграть, то управлять ей уже не получится. Так и в этом ремесле», — признался мастер.

Со временем, по его словам, приходит осознание того, что хочешь получить. Сначала просто хотелось добиться яркого звучания инструмента.

«Мне открываются такие характеристики инструмента, о которых раньше не знал. Например, сбалансированность — чтобы при извлечении звук быстро достигал своего максимума и звучал ровно. Также длительность звука должна быть достаточной, чтобы музыкант мог себя чувствовать комфортно, а не так, что звук извлек, и он быстро затухает. И таких характеристик очень много, к сожалению, далеко не все мастера обращают на это внимание», — отметил Иван Стеклянников.

Заказов на сегодняшний день много. Пензенские музыканты просят починить свои инструменты, например, Иван Стеклянников делал реставрацию домры для Михаила Кокорина из ансамбля «Старгород». Обратил внимание на инструменты пензенского мастера и французкий гитарист Филипп Вилла, который приезжал в Пензу с концертами. Сначала он заказал гитару для ученика своей жены, а потом — для себя.

Были и необычные заказы. Так, к пензенскому мастеру обратился Михаил Барковский — участник авангардного дуэта Moshchee из Москвы. Он попросил сделать даксофон.

«Я вообще первый раз услышал об этом инструменте, стало интересно. Он показал мне чертежи, но они были условные — без указания размеров. Мы вместе стали ломать голову, как лучше его сделать, удобнее, из какой древесины изготовить языки для него. На даксофоне можно интересные вещи делать, это новые возможности звука», — рассказал Иван Стеклянников.

В настоящее время пензенец работает над созданием классической русской семиструнной гитары, еще ее называют циганской. Изготовить ее и преподнести в качестве приза на конкурс предложил Ивану Стеклянникову известный гитарист и композитор из Тулы Сергей Руднев.

«Ее звук должен тембрально отличаться от классической гитары. И чтобы понять, каким он должен быть, есть желание посмотреть и послушать старинные семиструнные гитары из коллекции Ивана Бариева», — признался мастер.