Губернатор Иван Белозерцев принял участие в торжественном собрании по случаю 100-летия Военного комиссариата Пензенской области.

Глава региона отметил, что на протяжении столетия учреждение достойно справляется с поставленными задачами.

«Деятельность военного комиссариата — это история нашего государства, он развивался вместе с нашей страной», — сказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что огромную роль комиссариат сыграл в сложные периоды — в военное и послевоенное время, после распада СССР.

«Свыше 300 тысяч пензенцев ушли на фронта Великой Отечественной войны. Здесь формировались воинские части, 354-я стрелковая дивизия. И это огромный труд личного состава», — сказал губернатор.

Глава региона добавил, что сегодня сохранены лучшие традиции, которые позволяют успешно выполнять возложенные обязанности.

«Я горжусь тем, что служил в Военном комиссариате Пензенской области. Наш военкомат исторически показывал высокие результаты в своей деятельности и занимал лучшие места в Российской Федерации. Это серьезная работа всех ветвей власти — глав муниципальных образований, правительства области в разные годы, военных комиссаров области, заместителей, начальников отделов и всего личного состава, представителей общественных организаций», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поблагодарил сотрудников и ветеранов за самоотверженный труд и пожелал дальнейшей успешной деятельности на благо Пензенской области и России.