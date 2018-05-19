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Состязания по мотокроссу в «Сурских зорях». РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ

19 мая в 09:56 326 просмотров
, Чемпионата России и МФР по мотокроссу в Приволжском федеральном округе, а также Кубок России по кроссу на квадроциклах класса «500» (0+).

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В Пензенской области 19 мая в «Сурских зорях» стартует второй этап Первенства России и МФР, Чемпионата России и МФР по мотокроссу в Приволжском федеральном округе, а также Кубок России по кроссу на квадроциклах класса «500» (0+).

В состязаниях будут участвовать классы мотоциклов: с объем двигателя 50, 65, 85, 125 куб см — «Юноши»; 125 куб см — «Юниоры»; 125 куб см — «Мужчины»; 250 куб см — «Мужчины». Запланированы также «Открытый» + командный зачет и класс «Квадроциклы».


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