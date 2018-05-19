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Иван Белозерцев: Развитие государства невозможно без образования (видео)

18 мая в 20:06 194 просмотра
«Учитель года». В 2018 году за почетное звание боролись десять педагогов. По традиции, церемонию награждения провели в библиотеке имени Лермонтова.

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В Пензе состоялся финал областного конкурса «Учитель года». В 2018 году за почетное звание боролись десять педагогов. По традиции, церемонию награждения провели в библиотеке имени Лермонтова.

Ученики устроили для своих учителей концерт. Дети поздравили лучших педагогов Пензенской области. Позади — три напряженных дня регионального конкурса «Учитель года». Его участники представляли на суд жюри свои визитки, выступали на семинаре, проводили мастер-класс и открытый урок.

«Дело в том, что педагоги проводили урок не со своими учащимися. Им пришлось собрать все мастерство для того, чтобы продемонстрировать результативность и эффективность приемов, методов и технологий, которые они задумали использовать», — сказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Пенза, Кузнецк, Нижний Ломов, Никольск, Заречный, а также Мокшанский, Бессоновский и Бековский районы. В 2018-м свои школы представляли учителя из восьми городов и сел Пензенской области. Это преподаватели физики, математики, биологии, иностранных языков, музыки, ОБЖ и физкультуры. Всех их на торжественной церемонии поздравил губернатор.

«Надо выполнить те поручения, задачи, которые поставил президент в своем послании Федеральному Собранию, о прорыве в экономике и развитии государства, что невозможно без качественного образования, которое начинается со школы», — сказал Иван Белозерцев.

В итоге первое место заняла учительница математики из Заречного Надежда Петрунина. Педагогом она работает уже 25 лет. В конкурсе участвовала впервые и, конечно, надеялась на победу.

«Учу детей любить математику, а это возможно только решая задачи, уравнения, применять полученный опыт в жизни. Было сложно, интересно, все участники молодцы», — рассказала она.

Победительница получила денежное вознаграждение — 100 тысяч рублей. Теперь она будет представлять регион на всероссийском этапе. Лучшего учителя страны выберут осенью, сообщает телеканал «Экспресс».


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