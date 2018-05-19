Директор аэропорта Пензы прокомментировал коллапс «СарАвиа»
Роналду бы оценил. Экскурсия по обновленному стадиону «Зенит» в Пензе
Пензенцев 19−20 мая приглашают на мотокросс в «Сурские зори»
Полная программа фестиваля Jazz May
Вам будет интересно
Наши новости
Валерий Лидин посетил Сердобский район
В Пензе стартовал фестиваль Jazz May-2018
В Пензенской области за два года увеличилась урожайность зерновых
В пензенских сельхозорганизациях выросло производство птицы
Белозерцев: Деятельность военного комиссариата — это история государства
Выросла популярность сервиса подтверждения учетной записи на Госуслугах
В Пензенской области наградят лучших библиотекарей
Пензенскую область оценили на совещании в Минсельхозе РФ
Пензенцы жалуются на зараженный вредителями покупной грунт
В Пензе подрядчика заставят переделать ремонт на мостах в Терновке

В Пензе начинается масштабная реконструкция Дома офицеров

18 мая в 23:32 220 просмотров
, который, предварительно, превратится в «Центр культурного развития «На Ленинградской».

" data-title="В Пензе начинается масштабная реконструкция Дома офицеров — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе в этом году начнется масштабная реконструкция Дома офицеров, который, предварительно, превратится в «Центр культурного развития «На Ленинградской».

Об этом в Facebook сообщил зампред областного правительства Олег Ягов. Он отметил, что, по поручению губернатор Ивана Белозерцева, разработана проектно-сметная документация проекта, получено положительное заключение экспертизы.

«В настоящее время завершены конкурсные процедуры, определен подрядчик, который приступил к работе. В этом году из регионального бюджета на реконструкцию здания выделены 100 млн руб. Они позволят выполнить демонтажные работы, сделать ограждение строительной площадки, наружных инженерных сетей (водоснабжение, отопление и ливневая канализация), монолитный фундамент, произвести монтаж конструктивных элементов здания.

Также в бюджете Пензенской области запланировано выделение 311 млн рублей на завершение реконструкции здания в 2019—2020 годах. В целом после завершения реконструкции площадь бывшего Дома офицеров будет увеличена на 740 кв. м.

Следует отметить, что отдельной строкой в бюджете на 2019−2020 годы 264 млн рублей будут направлены на приобретение и монтаж технологического оборудования (звуковое, световое, механика сцены, мебель, одежда сцены)», — написал он.

Олег Ягов подчеркнул, что создание такого центра очень важно для жителей Западной поляны, так как с закрытием Дома офицеров детям приходится ездить для занятия в кружках в другие районы города.

Фотография: скриншот https://www.facebook.com/yagovdom

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...