В Пензе начинается масштабная реконструкция Дома офицеров

В Пензе в этом году начнется масштабная реконструкция Дома офицеров, который, предварительно, превратится в «Центр культурного развития «На Ленинградской».

Об этом в Facebook сообщил зампред областного правительства Олег Ягов. Он отметил, что, по поручению губернатор Ивана Белозерцева, разработана проектно-сметная документация проекта, получено положительное заключение экспертизы.

«В настоящее время завершены конкурсные процедуры, определен подрядчик, который приступил к работе. В этом году из регионального бюджета на реконструкцию здания выделены 100 млн руб. Они позволят выполнить демонтажные работы, сделать ограждение строительной площадки, наружных инженерных сетей (водоснабжение, отопление и ливневая канализация), монолитный фундамент, произвести монтаж конструктивных элементов здания.

Также в бюджете Пензенской области запланировано выделение 311 млн рублей на завершение реконструкции здания в 2019—2020 годах. В целом после завершения реконструкции площадь бывшего Дома офицеров будет увеличена на 740 кв. м.

Следует отметить, что отдельной строкой в бюджете на 2019−2020 годы 264 млн рублей будут направлены на приобретение и монтаж технологического оборудования (звуковое, световое, механика сцены, мебель, одежда сцены)», — написал он.

Олег Ягов подчеркнул, что создание такого центра очень важно для жителей Западной поляны, так как с закрытием Дома офицеров детям приходится ездить для занятия в кружках в другие районы города.