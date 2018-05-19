Пензенцы делятся в Сети фото транспортного коллапса

Накануне вечером Пенза стояла в пробках. Возмущенные горожане делились своими эмоциями, а также фотографиями многокилометровых заторов в Сети.

«В Терновке — коллапс! 40 минут стою на остановке в Гидрострое, не могу уехать — нет транспорта общественного вообще! Такси тоже не едут! Что происходит? На остановке — куча людей», — написал подписчик группы «Это Пенза, Карл!».

Оказалось, что такие же проблемы характерны и для Южной поляны. По всей видимости, увидев заторы, автомобилисты решили добрать в Терновку через Кривозерье.

«В этом городе есть место, где нет пробок?» — спросила в Instagram пользователь Светлана.

Многие, не выдержав долгого ожидания транспорта, решали идти пешком.

Виной многокилометровых пробок стал ремонт двух переправ — Бауманского путепровода и Терновского моста. Напомним, их уже латали, однако при контроле качества были выявлены нарушения, теперь подрядчик переделывает работу.