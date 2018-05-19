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Фестивальную программу «Джаз Мая» открыл «Экспресс-Бэнд»

19 мая в 10:18 232 просмотра
«Экспресс-Бэнд» открыл фестивальную программу «Джаз Мая» (6+) на крытой площадке в здании областной филармонии.

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Пензенский эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-Бэнд» открыл фестивальную программу «Джаз Мая» (6+) на крытой площадке в здании областной филармонии.

Для этого они приготовили специальную программу, сообщила журналист телеканала «Экспресс» Ольга Сайганова.

«Ни для кого не секрет, что за годы проведения фестиваля он стал одним из главных культурных событий в Пензенской области, знаковым событием, которого с нетерпением ждут, к которому готовятся. Я надеюсь, что в эти три дня гости найдут для себя площадки, которые им понравятся, отдохнут, зарядятся энергией джаза», — отметил на открытии замминистра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Фотография: фото Ольги Сайгановой

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