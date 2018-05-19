Фестивальную программу «Джаз Мая» открыл «Экспресс-Бэнд»

Для этого они приготовили специальную программу, сообщила журналист телеканала «Экспресс» Ольга Сайганова.

«Ни для кого не секрет, что за годы проведения фестиваля он стал одним из главных культурных событий в Пензенской области, знаковым событием, которого с нетерпением ждут, к которому готовятся. Я надеюсь, что в эти три дня гости найдут для себя площадки, которые им понравятся, отдохнут, зарядятся энергией джаза», — отметил на открытии замминистра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.