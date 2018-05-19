Алексей Айги привез в Пензу уникальную программу

Композитор и скрипач Алексей Айги в рамках фестиваля «Джаз Май» выступил с концертом в Пензе.

Как рассказал музыкант журналистам, коллектив привез в город программу, которую составили в честь 24-летия группы.

«Это первый концерт, который мы даем в честь 24-летия, потом будет Москва и Санкт-Петербург», — сообщил он.

Он также отметил, что выступать в пензенском киноконцертном зале «Пенза» очень комфортно. Алексей Айги оценил сцену и прекрасный, по его словам, рояль.

«Мы не совсем джазовая группа, но, я думаю, с поставленной задачей справимся», — сказал музыкант.

Интервью с Алексеем Айги, записанное в преддверие фестиваля, можно посмотреть здесь.