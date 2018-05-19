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Алексей Айги привез в Пензу уникальную программу

19 мая в 11:10 262 просмотра
«Джаз Май» выступил с концертом в Пензе.

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Композитор и скрипач Алексей Айги в рамках фестиваля «Джаз Май» выступил с концертом в Пензе.

Как рассказал музыкант журналистам, коллектив привез в город программу, которую составили в честь 24-летия группы.

«Это первый концерт, который мы даем в честь 24-летия, потом будет Москва и Санкт-Петербург», — сообщил он.

Он также отметил, что выступать в пензенском киноконцертном зале «Пенза» очень комфортно. Алексей Айги оценил сцену и прекрасный, по его словам, рояль.

«Мы не совсем джазовая группа, но, я думаю, с поставленной задачей справимся», — сказал музыкант.

Интервью с Алексеем Айги, записанное в преддверие фестиваля, можно посмотреть здесь.


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