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В Пензе чиновникам порекомендовали запастись краской

19 мая в 12:20 226 просмотров

19 мая в администрации Пензы обсудили вопросы благоустройства. Среди проблем — просрочка по благоустройству после ремонта сетей и непокрашенные заборы.

По информации МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», на контроле находится 46 разрытий АО «Т плюс Теплосеть Пенза», из них 29 просрочены, 14 находятся в работе.

Вышли сроки по восстановлению дорог на пр. Жемчужный, 11, по улицам Мирской, 17, Ворошилова, 1 и 5, Коммунистической, 41б, 8 Марта, 15, Плеханова, 5, Суворова 142, Аустрина, 158, Минской, 15, 16, 17,18 и других, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Виктор Кувайцев поручил восстановить благоустройство в кратчайшие сроки, а в случае необходимости применять меры административного воздействия, а главам районных администраций он поручил пополнить запасы краски.

«Надо привести заборы, находящиеся в муниципальной собственности, в надлежащее состояние. Благоустройством нужно заниматься постоянно», — подчеркнул мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_blagoustroystvom_nuzhno_zanimatsya_postoyanno/

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