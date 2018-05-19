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Ситуацию с «Саратовскими авиалиниями» обсудят в Минтрансе

19 мая в 12:49 230 просмотров
, на котором обсудят ситуацию, сложившуюся из-за приостановки деятельности «Саратовских авиалиний».

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В Минтрансе соберут совещание, на котором обсудят ситуацию, сложившуюся из-за приостановки деятельности «Саратовских авиалиний».

«После катастрофы самолета Ан-148, произошедшей 11 февраля 2018 года, Росавиация провела проверку «Саратовских авиалиний», в ходе которой был выявлен ряд недостатков, влияющих на уровень безопасности полетов. В связи с этим Росавиация выдала предписание устранить эти недостатки и ограничила действие сертификата авиакомпании 30 мая.

Данные недостатки в настоящий момент устраняются авиакомпанией, при необходимости специалисты авиационных властей готовы оказывать консультационную помощь перевозчику в этом вопросе. Росавиация предложила авиакомпании до устранения недостатков приостановить продажу авиабилетов», — говорится на сайте ведомства.
Для анализа ситуации в министерстве соберут совещание, в котором примут участие все «заинтересованные стороны».

Ранее директор пензенского аэропорта Юрий Осколков порекомендовал тем пассажирам, которые уже приобрели билеты у «Саратовских авиалиний», в срочном порядке возвращать деньги и изучать рейсы других авиакомпаний. По его словам, пассажиры могут рассчитывать не только на полный возврат стоимости билетов, но и на денежную компенсацию за неудобства — через суд.

Напомним, 17 мая стало известно о приостановке продажи билетов «Саратовских авиалиний», осуществляющих полеты в том числе и из Пензы.


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