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Пензенцы гадают, что случилось с маршрутом № 30

19 мая в 13:25 192 просмотра
«Жалобной книги» ИА «Пенза-Пресс».

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В Пензе стало очень мало автобусов № 30. Об этом сообщают горожане с помощью «Жалобной книги» ИА «Пенза-Пресс».

«Что случилось с автобусами 30 маршрута? Их по попросту нет! Что за безобразие, как людям добираться до мест назначения? Срывается работа социально-важных объектов областного значения: все опаздывают на работу, в институт, на лечение! Что за наплевательское отношение к жителям города. Оголили такой маршрут. Обычным пассажирам все равно, какая организация осуществляет перевозки! Верните достаточное количество автобусов № 30», — написал горожанин.

Его поддержали и другие пензенцы. Однако нашлись и скептики.

«Когда их было достаточное количество?» — задал риторический вопрос один из пользователей.

Информагентство направило по данному факту официальный запрос.


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