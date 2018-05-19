Пензенцы гадают, что случилось с маршрутом № 30

В Пензе стало очень мало автобусов № 30. Об этом сообщают горожане с помощью « Жалобной книги » ИА «Пенза-Пресс».

«Что случилось с автобусами 30 маршрута? Их по попросту нет! Что за безобразие, как людям добираться до мест назначения? Срывается работа социально-важных объектов областного значения: все опаздывают на работу, в институт, на лечение! Что за наплевательское отношение к жителям города. Оголили такой маршрут. Обычным пассажирам все равно, какая организация осуществляет перевозки! Верните достаточное количество автобусов № 30», — написал горожанин.

Его поддержали и другие пензенцы. Однако нашлись и скептики.

«Когда их было достаточное количество?» — задал риторический вопрос один из пользователей.

Информагентство направило по данному факту официальный запрос.