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Главный пензенский следователь пообщался с родителями школьников

19 мая в 14:18 382 просмотра
, посвященном безопасности детей в летние каникулы.

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И.о. руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Фомин принял участие в общешкольном родительском собрании в гимназии № 13, посвященном безопасности детей в летние каникулы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, родителям рассказали об основных опасностях, подстерегающих детей, в частности об употреблении несовершеннолетними запрещенных веществ, в частности, газа, наркотиков. Напомнил о том, что в соцсетях получают распространение группы, призывающие детей к насилию, экстремизму и др.

Владимир Фомин призвал родителей быть внимательнее к своим детям, а педагогов ориентировал на выработку дополнительных профилактических мер, направленных на минимизацию фактов получения подростками травм.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1228462/

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