Главный пензенский следователь пообщался с родителями школьников

И.о. руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Фомин принял участие в общешкольном родительском собрании в гимназии № 13, посвященном безопасности детей в летние каникулы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, родителям рассказали об основных опасностях, подстерегающих детей, в частности об употреблении несовершеннолетними запрещенных веществ, в частности, газа, наркотиков. Напомнил о том, что в соцсетях получают распространение группы, призывающие детей к насилию, экстремизму и др.

Владимир Фомин призвал родителей быть внимательнее к своим детям, а педагогов ориентировал на выработку дополнительных профилактических мер, направленных на минимизацию фактов получения подростками травм.