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В Пензе по просьбе горожанки отремонтируют дорогу

19 мая в 15:56 244 просмотра

19 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений по обращениям граждан.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, вначале градоначальник побывал на пересечении улиц Ставского и Пушкина, где жительница попросила отремонтировать дорожное полотно. Виктор Кувайцев убедился в том, что это необходимо, и поручил руководителю департамента ЖКХ выполнить работы по устранению аварийных разрушений.

Также мэр поручил проработать вопрос установки знаков, ограничивающих движение авто, и обустроить тротуары у детсада № 88. А вот дорогу к школе № 11 планируют благоустроить в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети города. Кроме того, градоначальник поставил задачу прочистить ливневую канализацию у дома № 25 по улице 8 Марта.

Во время рейда Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что во дворах на фонарных столбах много несанкционированной рекламы. Он отметил, что борьбу с незаконной расклейкой объявлений нужно продолжать общими усилиями.

«Активные жители, которые следят за состоянием своего двора, вправе потребовать от управляющей компании активных мер по своевременной очистке столбов и других мест, где размещена реклама», — отметил он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_vyezdnoe_soveshchanie_po_obrashcheniyam_grazhdan59024/

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