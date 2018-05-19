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Пензенский губернатор открыл круглосуточный футбольный матч

19 мая в 15:23 400 просмотров
(0+) на стадионе «Зенит».

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19 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в торжественном открытии суточного футбольного матча (0+) на стадионе «Зенит».

«Это необычное спортивное мероприятие, в котором принимают участие 64 команды, собравшие игроков разного возраста и рода деятельности, всех тех, кто любит спорт — молодежи, ветеранов, представителей власти и общественных организаций. Матч, который будет идти сутки, посвящен Чемпионату мира по футболу-2018 года и 100-летию пензенского футбола.

Игра проходит на стадионе, который превратился в самую современную тренировочную базу, отвечающую всем профессиональным стандартам. Спасибо Минспорту РФ, выделившему Пензенской области на эти цели свыше 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 100 с небольшим миллионов — это наши средства. Созданы прекрасные условия для развития футбола на пензенской земле. Поздравляю с этим большим спортивным событием всех, кто любит футбол», — сказал глава региона.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин вручил Иван Белозерцеву майку лидера.

«Региональное отделение партии учредило специальный приз — в честь того, что благодаря усилиям губернатора Пензенской области и поддержке правительства РФ Пенза после реконструкции получила современный спорткомплекс. Эту майку лидера мы вручаем капитану команды всего нашего Пензенского региона — Ивану Белозерцеву», — отметил он.

Сувенир Иван Белозерцев передал в экспозицию Губернаторского дома, посвященную истории субъекта, сообщает пресс-центр облправительства.

Первый тайм суточного матча провели команда правительства Пензенской области и сборная городской Думы и администрации Пензы. Завершит игру 20 мая тайм с формате «Связь поколений» — на поле одновременно выйдут дети и ветераны футбола. Всего в мероприятии примут участие около тысячи человек.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/84809/

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