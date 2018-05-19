Директор аэропорта Пензы прокомментировал коллапс «СарАвиа»
Роналду бы оценил. Экскурсия по обновленному стадиону «Зенит» в Пензе
Состязания по мотокроссу в «Сурских зорях». РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ
Полная программа фестиваля Jazz May
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенский губернатор открыл круглосуточный футбольный матч
Состязания по мотокроссу в «Сурских зорях». РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ
Пензенские кардиохирурги поддержали акцию «На работу на велосипеде»
В Сосновке 50 гонщиков поборются за звание лучшего
Андрей Кузьмин: Есть проблемы в детском хоккее — отсюда и результат сборной
В основной состав пензенского «Дизеля» могут войти 13 игроков молодежки
Роналду бы оценил. Экскурсия по обновленному стадиону «Зенит» в Пензе
Участники круглосуточного матча первыми сыграют на стадионе «Зенит»
Пензенцев 19−20 мая приглашают на мотокросс в «Сурские зори»
Пензенцы приняли участие в открытии «Туриады-2018»

Пензенцы взяли «бронзу» на состязаниях по дзюдо в Магадане

19 мая в 16:47 206 просмотров

Команда Пензенской области борется за победу на «Празднике дзюдо» в Магадане. 19 мая состоялись поединки среди юношей до 18 лет.

Воспитанники пензенской школы дзюдо завоевали четыре медали: золотую и три бронзовых.

«Спасибо за блестящее выступление, сплоченность, силу спортивного духа, за мастерство и волю к победе в честной и бескомпромиссной борьбе», — отметил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

20 мая будет разыгран комплект наград десятых юбилейных открытых областных соревнований по дзюдо. Всего за медали борются около 400 спортсменов из регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в федерации дзюдо Пензенской области.

Фотография: Фото предоставлено Федерацией дзюдо Пензенской области

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...