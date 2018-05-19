Пензенцы взяли «бронзу» на состязаниях по дзюдо в Магадане

Команда Пензенской области борется за победу на «Празднике дзюдо» в Магадане. 19 мая состоялись поединки среди юношей до 18 лет.

Воспитанники пензенской школы дзюдо завоевали четыре медали: золотую и три бронзовых.

«Спасибо за блестящее выступление, сплоченность, силу спортивного духа, за мастерство и волю к победе в честной и бескомпромиссной борьбе», — отметил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

20 мая будет разыгран комплект наград десятых юбилейных открытых областных соревнований по дзюдо. Всего за медали борются около 400 спортсменов из регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в федерации дзюдо Пензенской области.