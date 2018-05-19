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Автоэкспедиция: Самый высокогорный аул в России

19 мая в 17:55 116 просмотров
, ведущего рубрики «ТВ-тур» (16+) пензенского канала «Экспресс», стал аул Куруш — самый высокорасположенный (высокогорный) и самый южный населенный пункт в России.

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22-м рекордным объектом путешествия Дениса Симонова, ведущего рубрики «ТВ-тур» (16+) пензенского канала «Экспресс», стал аул Куруш — самый высокорасположенный (высокогорный) и самый южный населенный пункт в России.

Аул Куруш расположен на высоте 2560 метров над уровнем моря на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг в Докузпаринском районе Республики Дагестан. Выше этого села, кроме сезонно обитаемых стойбищ горных пастухов, в нашей стране никаких населенных пунктов просто нет.

А если проводить границу между Европой и Азией по Кавказскому хребту, аул Куруш оказывается еще и самым высокогорным селом всей Европы. Кроме того, в России данный аул — и самый южный населенный пункт — до границы с Азербайджаном от Куруша по прямой (не учитывая подъема в горы) не более 5−7 километров.

Благодаря такому уникальному расположению аул Куруш может похвастаться целым рядом рекордных объектов на своей территории — самым высоким и южным магазином в нашей стране под названием «Северное сияние», самой высокой и южной школой имени Нажмудина Панаховича Самурского, самым высоким и южным почтовым отделением (индекс 368754) и так далее.

Да, и виды, которые открываются от Куруша на окрестные горы и долины, без сомнения, тоже самые-самые. Именно поэтому, не смотря на практическое полное отсутствие нормальной дороги, ведущей к самому высокогорному селу в России, Куруш пользуется вниманием у туристов и выступает в качестве отправной точки для российских и иностранных альпинистов, совершающих восхождения на вершины Базардюзю (4466 м), Шалбуздага (4150) и Ерыдага (3925).

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: фото Дениса Симонова

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