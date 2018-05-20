В Пензе стадион «Зенит» готовится к сдаче в эксплуатацию (видео)

В Пензе реконструкцию стадиона «Зенит» завершат в ближайшие дни. Сейчас футбольные поля восстанавливают после зимы, всю территорию комплекса благоустраивают.

В минувшие выходные обновленный спортобъект принял первый турнир — суточный футбольный матч, а летом на стадионе будет тренироваться пензенский «Зенит».

По дорожкам стадиона спецтехника разъезжает последние дни. Рабочие завершают реконструкцию спортивного объекта — убирают строительный мусор, приводят в порядок территорию.

«В настоящее время объект готов. Ведутся работы сезонного характера, а именно благоустройство, поправляются места, где после зимы обнаружились провалы. Сейчас ведется оформление документов на разрешение на ввод», — рассказал Игорь Умнов, начальник управления капитального строительства Пензы.

На прошлой неделе межведомственная комиссия приняла новое административное здание, которое построили на стадионе.

Нарушений не обнаружили.

Здесь находится зал для пресс-конференций на 100 мест, а также две раздевалки по 100 квадратных метров. Одну из них займут футболисты пензенского клуба «Зенит», для которых стадион станет домашней базой.

Тренироваться спортсмены будут на двух полях — с искусственным и натуральным покрытиями. Первое готово полностью, второе — на 85

процентов. Сейчас за травой ухаживают агрономы. Выйти на газон «зенитовцы» смогут уже к началу июня.

Особое внимание уделили охране периметра. Будут работать около сотни камер видеонаблюдения и два контрольно-пропускных пункта.

«Вдалеке мы видим КПП номер один, где будет у нас осуществляться весь пропускной режим участников соревнований, футбольных игр, также и болельщиков. Мы видим трибуну, которая расположена около естественного покрытия на 650 мест и маленькая одна трибуна на 310 мест», — пояснил Дмитрий Сергеев, директор ФК «Зенит».

Когда состоится официальное открытие стадиона, еще не известно. Пока ожидают приезда представителя Международной федерации футбола. Изначально планировалось, что обновленный стадион станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц мундиаля. Однако ни одна сборная Пензу не выбрала, сообщает «Экспресс». Видео предоставлено телеканалом.