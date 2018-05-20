В Пензе цветение деревьев и трав вызвало проблемы у аллергиков (видео)

Сыпь, кашель, отеки и слезы из глаз. Для пензенских аллергиков май, пожалуй, — самая неприятная пора. Острейшую реакцию вызывает пыльца. Цветение ольхи, дуба, ясеня и березы неизменно увеличивает число обращающихся за медицинской помощью.

Врачи говорят, вылечить поллиноз невозможно. Однако можно «заглушить» лихорадку при правильном лечении.

Для многих весна — прекрасное время, для Романа Лезина — совсем наоборот. Когда начинаемся период массового цветения растений, молодому человеку приходится нелегко. Роман страдает аллергией. Впервые в этом году он попал в отделение аллергологии.

Симптомы аллергии легко спутать с простудными. Чаще всего при аллергической реакции возникает раздражение верхних дыхательных путей, как результат — кашель, чихание, насморк. Нередко краснеют и слезятся глаза. Возникает зуд, в отдельных случаях на коже могут появиться высыпания.

Первым делом при обращении с такими симптомами врач направляет пациента на общий анализ крови. Определяют уровень эозинофилов — клеток, выполняющих защитную функцию. При аллергии их число значительно повышается.

С середины апреля до конца мая людям, страдающим аллергией, лучше держаться подальше от ольх, дуба, ясеня и берез.

Аллергия на березовую пыльцу может проявиться даже если деревьев нет поблизости. Пыльца разносится ветром на достаточно большие расстояния. «Деревянный поллиноз», как называют этот вид аллергии врачи, вылечить невозможно. Однако симптомы можно снять.

Следующий этап сезонной аллергии продлится с июня по июль, когда будут цвести злаковые. А с августа до середины осени свою пыльцу будут распространять сорные травы, сообщает «Экспресс». Видео предоставлено каналом.