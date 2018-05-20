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Ученые установили точную дату смерти Гитлера

20 мая в 09:12 316 просмотров

Французские ученые исследовали фрагменты зубов Адольфа Гитлера. Это сделано впервые с 1946 года. Благодаря проведенному анализу установили точную дату его смерти.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Phys.org, исследование доказало, что России в 2017 году передали подлинные останки Адольфа Гитлера. Анализ показал, что он умер 30 апреля 1945 года.

Это доказывает, что все теории о том, что Гитлер бежал в Аргентину на подводной лодке, находится на скрытой базе в Антарктиде, темной стороне Луны — выдумки, считает руководитель экспертной группы Филипп Шарлье.

Фрагмент черепа полностью совпадает с радиографией диктатора, сделанной за год до его смерти. Осмотр останков показал, что на фрагментах зубов имеются следы яда, также обнаружено отверстие от пули в черепе.

Фотография: скриншот видеохроники

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